Réinventer les règles de la création : la mission IA d'Autodesk pour l'avenir des médias et du divertissement

L'industrie des médias et du divertissement a toujours relevé le défi de l'impossible : ressusciter des dinosaures, donner vie à des jouets ou nous convaincre qu'un (super) héros pouvait voler.

Trop souvent pourtant, les meilleures idées se heurtent à des obstacles techniques, à des courbes d'apprentissage abruptes et à des coûts prohibitifs - autant de barrières qui peuvent mettre fin à de grandes histoires avant même qu'elles ne commencent. Et si créer l'impossible n'était plus…. Impossible ?

L'IA peut permettre à davantage d'histoires de voir le jour. Autodesk explore cette voie depuis plusieurs années en développant des solutions d'IA pour le cinéma, la télévision et les jeux vidéo, des outils conçus pour lever les obstacles et offrir aux créateurs l'espace nécessaire pour rêver grand.

Illustration : Image créé à l'aide de MotionMaker dans Maya.

Sous pression, il est temps de changer

Le secteur est constamment sous pression : hausse des coûts, délais toujours plus serrés et attentes croissantes. L'IA n'éliminera pas ces contraintes, mais elle change la manière d'y répondre. Si cette nouvelle ère comporte des incertitudes, elle ouvre aussi de nouvelles perspectives

Dans le rapport 2025 State of Design & Make d'Autodesk, 55 % des dirigeants du secteur des médias et du divertissement estiment que l'IA va déstabiliser l'industrie. Dans le même temps, 70 % pensent qu'elle renforcera la créativité et améliorera les méthodes de travail et deviendra essentielle pour l'avenir de ce secteur.

Cette tension n'est pas nouvelle. Elle a déjà été vécue avec d'autres technologies : les ordinateurs semblaient perturbateurs avant de devenir indispensables, l'adoption du cloud semblait risquée avant de transformer la manière de travail. L'IA suit la même trajectoire : un outil transformateur qui simplifie le quotidien et donne du temps pour ce qui a toujours compté le plus : l'histoire.

Conçue pour les créateurs, alimentée par l'imagination

La stratégie d'Autodesk en matière d'IA pour les médias et le divertissement est simple : créer des solutions concrètes et accessibles à tous, des artistes indépendants aux grands studios.

À Autodesk University 2025, trois engagements sont pris pour que les créateurs restent au centre : soutenir leur façon de travailler aujourd'hui, tout en leur offrant de nouvelles solutions pour bâtir un pont vers l'avenir.

1. Eliminer les tâches fastidieuses qui épuisent l'énergie créative. Autodesk intègre l'IA dans ses outils de création numérique afin de réduire la charge quotidienne en automatisant les tâches répétitives, tout en laissant le créateur maître du processus.

Autodesk AI Assistant : permet d'utiliser le langage naturel pour automatiser des tâches traditionnellement manuelles, comme l'ajustement de l'éclairage d'une scène en fonction de l'heure de la journée, afin de faciliter l'itération et de diriger les scènes de manière intuitive en post-production.

: permet d'utiliser le langage naturel pour automatiser des tâches traditionnellement manuelles, comme l'ajustement de l'éclairage d'une scène en fonction de l'heure de la journée, afin de faciliter l'itération et de diriger les scènes de manière intuitive en post-production. FaceAnimator , le nouvel outil alimenté par l'IA, génère des animations faciales et des synchronisations labiales à partir d'un simple fichier audio, en s'appuyant sur des séquences déjà animées du projet. L'outil apprend à partir de n'importe quel pipeline de production, produisant des animations de haute qualité qui respectent le style du projet.

, le nouvel outil alimenté par l'IA, génère des animations faciales et des synchronisations labiales à partir d'un simple fichier audio, en s'appuyant sur des séquences déjà animées du projet. L'outil apprend à partir de n'importe quel pipeline de production, produisant des animations de haute qualité qui respectent le style du projet. MotionMaker combine animation par images clés, capture de mouvement et apprentissage automatique pour générer rapidement des mouvements exploitables comme base de travail. Des studios comme GriGin Animation Studios ont déjà constaté ses avantages : ils ont produit un court métrage d'animation de 90 secondes en trois fois moins de temps.

2. Redéfinir qui peut créer. Comme YouTube ou TikTok ont transformé la distribution, l'IA ouvre aujourd'hui la création à de nouveaux publics. Autodesk met à la portée de tous des outils professionnels d'animation et d'effets visuels.

Autodesk Flow Studio, désormais disponible gratuitement, automatise des tâches VFX complexes comme la capture de mouvement, le tracking et l'animation de personnages, permettant à davantage de créateurs de donner vie à leurs histoires. Des studios tels que Boxel Studio l'utilisent déjà pour renforcer l'animation de personnages dans des séries telles que Superman & Lois de CW.

3. Unifier le cycle de vie de la production. Avec Autodesk Flow, le cloud industriel dédié aux médias et au divertissement, les équipes, les outils et les données sont connectés tout au long du processus. Objectif : Collaborer en temps réel, prendre des décisions plus éclairées et rester synchronisés de la conception à la livraison finale.

Shared Playlists : un nouveau système de révision unifié qui relie Autodesk Flow Capture et Autodesk Flow Production Tracking, permettant aux équipes de réviser, commenter et harmoniser leurs projets plus rapidement, partout dans le monde.

: un nouveau système de révision unifié qui relie Autodesk Flow Capture et Autodesk Flow Production Tracking, permettant aux équipes de réviser, commenter et harmoniser leurs projets plus rapidement, partout dans le monde. La toute dernière intégration entre Flow Capture et Avid Media Composer fluidifie les flux de travail éditoriaux, de la production à la post-production. Elle permet des transferts de médias sans rupture et une révision en temps réel entre sites, offrant aux monteurs et aux équipes VFX un travail parfaitement synchronisé.

L'avenir de la narration vous appartient

Chaque créateur fait face à des défis différents. Un animateur peut avoir besoin de méthodes plus intelligentes pour gérer les personnages secondaires. Un YouTuber peut souhaiter obtenir des effets dignes des meilleurs studios. Un directeur de production peut chercher à briser les silos entre les équipes.

Autodesk développe des solutions d'IA adaptées à ces besoins variés, pour lever les barrières entre imagination et exécution et libérer tout le potentiel créatif. L'avenir de la narration vous appartient - et nous avons hâte de découvrir vos prochaines créations.