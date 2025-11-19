Unity et Epic Games s'associent pour renforcer l'ouverture et l'interopérabilité du jeu vidéo Les jeux Unity bientôt dans Fortnite, et la plateforme de commerce Unity intégrée à l'Unreal Engine

Unity et Epic Games annoncent un partenariat stratégique : les développeurs Unity pourront publier leurs jeux dans Fortnite et bénéficier de son économie de créateurs, tandis que la solution de commerce d'Unity sera bientôt compatible avec l'Unreal Engine. Un rapprochement inédit au service d'un écosystème plus ouvert.

Retombées pour les développeurs

Côté Unity

Accès à la base d'utilisateurs de Fortnite

Chances de monétisation accrues

Côté Unreal Engine

Solution de commerce de Unity intégrée

Gestion libre des prix et promotions

Le communiqué de presse officiel ci-dessous.

Unity et Epic Games s'unissent pour faire évoluer l'avenir ouvert et interopérable de l'univers vidéoludique

Les développeurs Unity vont pouvoir porter leurs jeux dans Fortnite et la plateforme de commerce d'Unity arrive dans l'Unreal Engine

Unity et Epic Games ont annoncé aujourd'hui qu'ils travailleront ensemble pour porter des jeux Unity dans Fortnite afin de créer de la valeur et des opportunités pour les joueurs et les développeurs. Les développeurs pourront publier des jeux Unity dans Fortnite, l'un des plus grands écosystèmes de l'univers vidéoludique avec plus de 500 millions de comptes créés dans le monde entier, et ainsi participer à l'économie des créateurs Fortnite.

Lors de Unite, la conférence annuelle de ses développeurs, Unity a annoncé la prise en charge de l'Unreal Engine sur sa plateforme de commerce disponible sur de nombreux supports. Ainsi, les développeurs Unreal auront plus de choix pour leur gestion, des catalogues numériques aux prestataires de paiement, en passant par les boutiques en ligne sur PC, mobile et web. En début d'année prochaine, les développeurs pourront gérer les prix, les promotions et les opérations en direct dans l'Unreal Engine.

Nous sommes ravis de nous associer à Epic Games pour créer plus d'opportunités pour les développeurs de jeux vidéo dans le monde entier,"

a déclaré Matt Bromberg, président et PDG d'Unity.

"Tous les acteurs de l'écosystème vidéoludique bénéficieront certainement de ces nouvelles possibilités et des systèmes ouverts."

Tout comme aux débuts du web, nous pensons que les entreprises doivent collaborer pour construire un métavers ouvert, interopérable et équitable,"

a expliqué Tim Sweeney, fondateur et PDG d'Epic Games.

"En travaillant avec Unity, nous espérons pouvoir aider les développeurs à créer des jeux, à toucher un public plus large et à célébrer des victoires personnelles."

De plus amples informations concernant ce partenariat et le calendrier des produits seront partagées l'année prochaine.