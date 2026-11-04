Game Only transforme son incubateur Let's Go en programme d'accélération

Après avoir accompagné 45 studios depuis 2019, Game Only fait évoluer son programme Let's Go de l'incubation vers l'accélération. Destiné aux studios de jeux vidéo d'Auvergne-Rhône-Alpes, le dispositif accueillera 10 entreprises en 2027 pour un accompagnement de 12 mois. Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 1er décembre 2026.

Ce changement de positionnement vise à accompagner les studios ayant déjà engagé leur développement, avec une attention particulière portée à la structuration de leur activité, à la consolidation de leur modèle économique et à la recherche de financements.

Le programme s'adresse aux structures disposant d'un prototype jouable et mobilisant au moins une personne à temps plein sur leur projet.

Un accompagnement renforcé sur les enjeux économiques et de production

Pendant 12 mois, les studios sélectionnés bénéficieront d'un accompagnement individualisé articulé autour de quatre domaines : entrepreneuriat et gestion d'entreprise, production, financement, communication et marketing.

Le dispositif comprend notamment du mentorat, des interventions d'experts, des masterclasses, des rencontres avec des éditeurs et des investisseurs, ainsi qu'un accès à un espace de travail au Pôle Pixel.

Depuis son lancement en 2019, Let's Go a accompagné 45 studios, contribué à la commercialisation de 22 jeux et mobilisé 36 mentors et experts. Plus de 120 heures de masterclasses ont été organisées en 2026.

Candidatures ouvertes jusqu'au 1er décembre 2026

La promotion 2027 accueillera 10 studios implantés en Auvergne-Rhône-Alpes, sélectionnés sur dossier et après un passage devant un jury.

Les modalités de candidature, les conditions d'éligibilité et les tarifs de l'accompagnement sont disponibles sur le site officiel du programme.

Informations et candidatures : https://letsgo-incubateur.com/