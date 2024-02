Gamers Assembly 2024 : Espace Indie Assembly, créateurs et écoles

En 2024, la Gamers Assembly 2024 proposera un tout nouvel espace créateurs indé et écoles "Indie Assembly" : Rencontrez des milliers joueurs ultra qualifiés, participez à des conférences et des streams sur scène, et entrez en contact avec la filière jeux vidéo de Grand Poitiers Communauté Urbaine !

Dispositifs "Arènes du jeu" 2024

Un espace total de 10.000 m² avec des expositions, des stands écoles, partenaires, des scènes et des animations en parallèles des compétitions #esport officielles.

Un espace dédié "Indie Assembly" de 8 exposants

Un espace écoles

Un espace Homebrews

Un prix "Indie Assembly #GA2024" avec votes en ligne

Une scène streamée

Rencontres B2B et B2C

Chiffres clés 2023

+225m d'audiences cumulées avec plus de 120 retombées médias

+750k de vues sur Twitch

+54m impacts potentiels avec le hashtag #GA2023

+17,8M de portée tous réseaux confondus (utilisateurs uniques potentiellement touchés par une publication Gamers Assembly, de ses partenaires et communautés sourcées)

Informations exposants Gamers Assembly 2024

Dates : 3 jours du samedi 30 mars au lundi 1er avril

Lieu : Poitiers - Parc des expositions

Offres stand studio indépendant

Indie Assembly - Stand 9m² (3x3) sans droit de vente :

Cloisons de séparation

1 table + 2 chaises

Electricité + éclairage

2 pass exposants

Wi-Fi mutualisé

150€ HT

Indie Assembly - Stand 9m² (3x3) avec droit de vente (T-Shirts, stickers, goodies, artbooks, etc.) :

Cloisons de séparation

1 table + 2 chaises

Electricité + éclairage

2 pass exposants

Wi-Fi mutualisé

225€ HT

Offre stand Homebrews

Slot 1m50 linéaire avec droit de vente (T-Shirts, stickers, goodies, artbooks, etc.) :

Cloisons de fond

1 table + 2 chaises

Electricité + éclairage

2 pass exposants

Wi-Fi mutualisé

80€ HT

Offre Ecoles

Stand 9m² (3x3) :

Cloisons de séparation

2 tables + 4 chaises

Electricité + éclairage

6 pass exposants

Wi-Fi mutualisé

900€ HT

Activations B2B / RP / Influence incluses :

Passage scène + stream

Participation à la soirée partenaires Gamers Assembly

Rencontres des acteurs jeux vidéo de Grand Poitiers

Présence sur le communiqué de presse et réseaux sociaux de la Gamers Assembly

Contact, informations et inscriptions : peterindiebeardcommunication.fr

Télécharger le formulaire exposant