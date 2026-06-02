Women in Games France annonce la nouvelle composition de son Conseil d'administration

À la suite de son Assemblée générale tenue le 27 mai dernier, Women in Games France annonce la nouvelle composition de son Conseil d'administration, marquant l'ouverture d'un nouveau chapitre pour l'association, engagée depuis 2017 en faveur de la mixité et de l'inclusion dans l'industrie du jeu vidéo.

Ce renouvellement intervient dans un contexte de transition interne, à l'issue d'un mandat marqué par la crise que traverse l'industrie du jeu vidéo. Les tensions économiques, sociales et organisationnelles du secteur ont eu un impact direct sur les conditions d'engagement bénévole et sur la charge portée par le Conseil d'administration. Women in Games France tient à remercier chaleureusement les membres sortantes pour leur engagement, leur travail et leur contribution aux actions menées ces dernières années.

Le nouveau Conseil d'administration se compose désormais de :

Anna Bressan, Présidente ;

Justine Boulanger, Secrétaire générale ;

Aurélie Watieaux, Trésorière ;

Astrid Beyer, Référente Partenaires ;

Bérengère Brisker, Référente événementiel ;

Cyrielle Maurice, Référente Communication.

Cette nouvelle équipe a pour mission d'assurer la continuité des actions en cours, de consolider les projets structurants de l'association et de poursuivre le dialogue engagé avec l'ensemble de ses membres, bénévoles, partenaires et institutions.

Prendre la présidence de Women in Games France dans ce contexte est une responsabilité importante, mais aussi un engagement fort, alors que la présence des femmes dans les studios recule et demeure encore trop fragile dans une industrie traversée par une crise sociale et économique majeure.

Ce constat nous inquiète et nous oblige : rien n'est jamais acquis. Women in Games France continuera à porter une parole exigeante et constructive auprès des studios, des écoles, des événements, des institutions et des pouvoirs publics.

Notre priorité est de préserver ce qui fait la force de l'association : son ancrage de terrain, sa capacité à fédérer et sa volonté d'agir concrètement pour que la représentation, l'égalité et l'inclusion dans le jeu vidéo, le streaming et l'esport ne soient pas des sujets secondaires, mais des conditions essentielles à l'avenir de notre industrie",

déclare Anna Bressan, Présidente de Women in Games France.

Parmi les chantiers prioritaires, l'association poursuivra notamment le développement de Checkpoint, son dispositif de prévention, d'écoute et d'observation déployé lors d'événements gaming ; ses actions de sensibilisation auprès des publics, des professionnel·les et des institutions ; ainsi que ses projets de transmission et de valorisation des parcours.

Women in Games France souhaite également poursuivre le développement de Hall of Femmes, son musée virtuel dans Minecraft dédié aux femmes qui ont marqué et continuent de façonner les cultures vidéoludiques. Pensé comme un outil de transmission, de découverte et de mémoire collective, ce projet s'inscrit pleinement dans la volonté de l'association de rendre visibles les parcours, les contributions et les héritages trop souvent invisibilisés.

À l'approche des 10 ans de Women in Games France, l'association entend également engager la préparation d'un ouvrage collectif consacré à l'évolution de la place des femmes et des personnes minorisées dans l'industrie du jeu vidéo au cours de la dernière décennie. Ce projet aura pour ambition de documenter les avancées, les résistances, mais aussi les reculs observés dans le secteur, afin de produire une ressource à la fois historique, pédagogique et politique à destination des professionnel·les, des institutions et du grand public.