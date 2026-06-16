Don't Nod et l'ESA dévoilent un message de l'astronaute Sophie Adenot depuis l'ISS pour la récente sortie d'Aphelion

Don't Nod, éditeur et studio indépendant de création et de développement de jeux vidéo, est fier d'annoncer la diffusion d'une vidéo exclusive marquant une étape symbolique majeure dans sa collaboration avec l'Agence Spatiale Européenne (ESA).

A l'occasion de la sortie récente d'Aphelion (disponible depuis le 28 avril 2026 sur PC (Steam), Xbox Series X|S et PlayStation 5), le studio a fait parvenir l'écusson officiel de la mission du jeu à l'astronaute française Sophie Adenot, actuellement en mission à bord de la Station Spatiale Internationale (ISS).

Depuis l'espace, l'astronaute a adressé un message vidéo exceptionnel aux équipes de Don't Nod ainsi qu'à la communauté du jeu. Dans cette intervention, elle souligne les valeurs communes qui unissent la science et le jeu vidéo : l'exploration, l'espoir et la capacité des scientifiques, ingénieurs, artistes et joueurs à transformer l'imagination en réalité.

Découvrez le message de Sophie Adenot depuis l'ISS.

Recevoir ce message de Sophie Adenot depuis la Station spatiale internationale est un immense honneur et une grande fierté pour l'ensemble des équipes de Don't Nod. Nous la remercions chaleureusement, ainsi que l'ESA, d'avoir rendu ce moment historique possible. Aphelion est avant tout une ode à l'exploration, et voir notre écusson flotter en orbite est la plus belle des récompenses",

déclare Oskar Guilbert, Président Directeur Général de Don't Nod.

Quand la fiction rencontre l'histoire spatiale européenne Dans Aphelion, jeu d'action-aventure cinématographique, les joueurs explorent la planète gelée Persephone à travers les yeux d'Ariane Montclair, astrobiologiste de l'ESA engagée dans la mission Hope-01 dont l'objectif est de préserver l'avenir de l'humanité.

Le parallèle entre fiction et réalité est particulièrement saisissant. De Sophie Adenot, qui a puisé son inspiration dans le parcours de Claudie Haigneré, première Française à avoir voyagé dans l'espace, à Ariane Montclair, héroïne virtuelle animée par la même soif de découverte, une même conviction demeure : l'espoir est le moteur de toutes les grandes odyssées, qu'elles se déroulent dans l'espace réel ou au coeur d'univers imaginaires.