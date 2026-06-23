Les commissaires aux comptes de Don't Nod déclenchent une procédure d'alerte

Les commissaires aux comptes de Don't Nod Entertainment ont déclenché une procédure d'alerte prévue par le Code de commerce, estimant que plusieurs éléments sont susceptibles de compromettre la continuité d'exploitation du studio français. Un rapport spécial a été présenté aux actionnaires lors de l'assemblée générale du 17 juin 2026.

Selon ce document, la société disposait d'une trésorerie d'environ 8,8 millions d'euros au 7 avril 2026. Les prévisions communiquées par la direction indiquent qu'en l'absence de financements complémentaires, et malgré les revenus attendus de la commercialisation d'un nouveau titre ainsi que les mesures d'économies engagées, les ressources financières de l'entreprise pourraient être épuisées au cours du mois de novembre 2026.

Image : Lost Records : Bloom and Rage

Le rapport précise que la direction recherche depuis plusieurs mois des solutions de financement, qu'il s'agisse d'une augmentation de capital, du financement externe des projets en cours ou de nouveaux partenariats. Les commissaires aux comptes indiquent toutefois que l'actionnaire principal Tencent ne souhaite pas, à court terme, participer à une augmentation de capital ni financer les projets en développement sous forme de co-production.

Par ailleurs, les discussions engagées avec plusieurs acteurs majeurs du secteur n'ont pas encore débouché sur des propositions de financement fermes. Les commissaires aux comptes considèrent ainsi que les différentes pistes évoquées par la direction demeurent incertaines dans un contexte économique qu'ils qualifient de dégradé, notamment pour l'industrie du jeu vidéo.

Parmi les mesures envisagées figurent l'adaptation du périmètre du projet P14, un ajustement de son calendrier de développement avec une commercialisation envisagée plus tôt en 2027, ainsi que le développement d'activités de prestations pour compte de tiers ("Work for Hire") sur des propriétés intellectuelles externes. Le studio souhaite également renforcer ses revenus à court terme à travers des partenariats et de nouveaux concepts.

À la date du conseil d'administration du 25 mai 2026, aucune des pistes de financement étudiées n'avait abouti à la signature d'engagements fermes. Les commissaires aux comptes ont donc estimé que les mesures engagées ne permettaient pas, à ce stade, d'assurer la continuité d'exploitation de l'entreprise.

Fondé en 2008, Don't Nod s'est notamment fait connaître grâce à des titres tels que Remember Me, Life is Strange, Vampyr ou plus récemment Banishers : Ghosts of New Eden. Le studio a engagé depuis plusieurs années une stratégie de diversification de ses productions et de ses activités d'édition, tout en faisant face au ralentissement du marché et à la dégradation des conditions de financement observées dans l'industrie du jeu vidéo.

Cette procédure d'alerte illustre les difficultés rencontrées par une partie des studios indépendants et intermédiaires européens. Dans un contexte marqué par la contraction des investissements, la raréfaction des financements externes et la prudence accrue des éditeurs et investisseurs, plusieurs sociétés du secteur sont aujourd'hui confrontées à des problématiques de trésorerie malgré la reconnaissance de leurs licences et de leur savoir-faire.