Don't Nod publie ses résultats annuels 2025

Chiffre d'affaires multiplié par plus de 4 à 13,7 M€, tiré par la croissance des ventes et les revenus de développement portés par le partenariat stratégique avec Netflix

Plan de performance : premières économies significatives sur les charges d'exploitation

Poursuite des discussions pour la sécurisation des revenus futurs et la continuité d'exploitation

Don't Nod, éditeur et studio indépendant de création et de développement de jeux vidéo, présente ses résultats annuels consolidés 2025 arrêtés par le Conseil d'Administration réuni ce jour. Les Commissaires aux comptes ont effectué leurs procédures d'audit et sont en cours d'émission de leurs rapports[1]. Le rapport financier 2025 sera publié au plus tard le 30 avril 2026.

Image : Aphelion, jeu d'action-aventure de science-fiction

Oskar Guilbert, Président Directeur Général de Don't Nod, déclare :

L'exercice 2025 reflète une étape importante dans la transformation de Don't Nod, avec une amélioration de la performance opérationnelle et une discipline renforcée dans l'allocation de nos ressources, qui commence à produire ses effets.

Dans un environnement toujours exigeant pour le secteur, nous avons poursuivi l'adaptation de notre organisation et le recentrage de nos investissements sur nos projets les plus créateurs de valeur.

Nous continuons par ailleurs à avancer activement sur la sécurisation de nos financements et à exécuter notre feuille de route dans un cadre plus sélectif, tout en maintenant une vigilance accrue sur nos équilibres financiers afin de renforcer durablement la visibilité et l'efficacité de notre modèle."

Chiffre d'affaires multiplié par plus de 4

Au titre de l'exercice 2025, les produits d'exploitation économiques de Don't Nod s'élèvent à 20,8 M€, en repli de 13% par rapport à l'exercice 2024. Cette évolution reflète :

Une progression significative des ventes, multipliées par 3,0 , atteignant 9,8 M€, portée principalement par la sortie de Bloom & Rage et son intégration dans le PS+, ainsi que par la performance du back-catalogue ;

, atteignant 9,8 M€, portée principalement par la sortie de Bloom & Rage et son intégration dans le PS+, ainsi que par la performance du back-catalogue ; Des revenus de développement de 3,8 M€ , liés essentiellement à la livraison des premiers milestones dans le cadre du développement d'un jeu narratif fondé sur une propriété intellectuelle majeure de Netflix ;

, liés essentiellement à la livraison des premiers milestones dans le cadre du développement d'un jeu narratif fondé sur une propriété intellectuelle majeure de Netflix ; Une production immobilisée limitée à 7,1 M€, correspondant à la finalisation de Bloom & Rage et The Lonesome Guild ainsi qu'aux coûts de développement du projet P14 au titre du premier semestre 2025. Les coûts de production d'Aphelion (8,5 M€) et du projet P14 au titre du second semestre 2025 (4,2 M€), ne sont pas immobilisés, ce dernier ne remplissant pas, à la date de clôture, le critère d'activation lié à la capacité de financement malgré des marques d'intérêt.

La part du chiffre d'affaires dans les produits d'exploitation économiques progresse fortement, passant de moins de 14% en 2024 à près de 66% en 2025, en ligne avec l'objectif de sécurisation des revenus.

Plan de performance et optimisation des coûts

Le plan de performance déployé par Don't Nod, visant à renforcer sa compétitivité et à améliorer progressivement sa rentabilité, a produit des effets significatifs dès 2025, avec un effet année pleine attendu sur l'exercice 2026.

À Paris , la réorganisation du studio, la finalisation du Plan de Sauvegarde de l'Emploi (PSE) et la maîtrise des budgets ont généré plus de 4,5 M€ d'économies en 2025, dont 4,0 M€ sur les charges salariales (hors coûts liés au plan de réorganisation). Ces économies devraient atteindre désormais 5,6 M€ en année pleine.

, la réorganisation du studio, la finalisation du Plan de Sauvegarde de l'Emploi (PSE) et la maîtrise des budgets ont généré plus de 4,5 M€ d'économies en 2025, dont 4,0 M€ sur les charges salariales (hors coûts liés au plan de réorganisation). Ces économies devraient atteindre désormais 5,6 M€ en année pleine. À Montréal, le réalignement des ressources sur le projet Netflix fin juin 2025 et la baisse des dépenses de sous-traitance ont permis une économie de 1,2 M€ au titre de l'exercice 2025.

Dans ce contexte, les charges de personnel6 reculent fortement de 12%, à 21,8 M€ sur l'exercice 2025. Retraitées des éléments non récurrents liés aux mesures d'accompagnements du PSE (-1,9 M€), les charges de personnel ressortent en retrait de 20%.

Les autres charges d'exploitation s'élèvent à 16,6 M€, contre 9,6 M€ sur l'exercice précédent, soit une hausse de +7,0 M€. Cette évolution reflète essentiellement le retrait du projet P14 de l'actif à hauteur de 6,5 M€7, ainsi que les dépenses marketing engagées pour Bloom & Rage, alors que les coûts de structure se rationalisent.

Ainsi, l'EBITDA économique incluant les crédits d'impôts (français et canadien) ressort à -12,3 M€ au titre de l'exercice 2025, contre -8,6 M€ un an auparavant. Retraité des charges non récurrentes liées au PSE et du traitement comptable du projet P14, l'EBITDA économique s'élèverait à -4,0 M€, illustrant la trajectoire de redressement engagée.

Les dotations aux amortissements et provisions s'élèvent à 22,5 M€ incluant une dépréciation partielle de l'actif Bloom & Rage de 13,1 M€ (sans incidence sur la trésorerie). Ainsi, l'EBIT économique incluant les crédits d'impôts s'élève à -35,0 M€ sur l'exercice 2025 contre -44,9 M€ un an auparavant.

Le résultat exceptionnel 2025 est non significatif7 contre -19,0 M€ en 2024.

Le résultat net part du Groupe ressort en perte à -35,7 M€ en 2025, en amélioration par rapport à l'exercice précédent.

Structure financière

Don't Nod a dégagé en 2025 des flux de trésorerie disponibles8 (FCF) négatifs de 15,9 M€, en amélioration de 6,1 M€ par rapport à 2024, et de 8,5 M€ retraitée des dépenses engagées au titre de la restructuration (-2,4 M€).

Les flux de trésorerie liés aux investissements s'élèvent à -7,1 M€ (vs -18,8 M€) et reflètent principalement les décisions comptables liées à la revue des actifs.

Ainsi, Don't Nod a contenu sa consommation de trésorerie à 17,4 M€ en 2025 (vs 21,9 M€ en 2024), malgré les dépenses engagées au titre de la restructuration (-2,4 M€).

Au 31 décembre 2025, Don't Nod dispose d'une trésorerie brute de 15,4 M€, contre 32,9 M€ un an plus tôt, pour des fonds propres de 19,9 M€ et des dettes financières brutes non significatives (0,4 M€).

Compte tenu de la trésorerie disponible au 31 décembre 2025 et du prévisionnel de trésorerie, la poursuite de l'exploitation demeure en partie dépendante de la mise en place de financements externes destinés à couvrir les besoins liés à l'activité et au développement des projets. Ceci représente à date une incertitude significative sur la continuité d'exploitation au-delà du 31 janvier 2027.

Dans ce contexte, Don't Nod poursuit activement ses négociations visant à renforcer sa structure financière afin de sécuriser le financement du projet P14 et pourrait mettre en oeuvre des leviers additionnels de maîtrise des dépenses d'exploitation

Feuille de route confirmée et projets à venir

Don't Nod poursuit l'exécution de sa feuille de route, centrée sur la consolidation de ses fondamentaux, la sécurisation de ses revenus futurs et la préservation de son identité singulière, reposant sur une excellence narrative reconnue.

Aphelion, jeu d'action-aventure de science-fiction, est prévu pour une sortie le 28 avril 2026 sur PC (Steam), Xbox Series X|S et PlayStation 5. Cette nouvelle IP, développée en collaboration avec l'Agence spatiale européenne (ESA), sera disponible dès le premier jour sur Game Pass dans le Xbox Play Anywhere.

Le développement du jeu narratif en partenariat avec Netflix, basé sur une propriété intellectuelle majeure, progresse conformément aux engagements contractuels. Cette collaboration illustre le positionnement de Don't Nod en tant que spécialiste de la narration au service de grandes propriétés intellectuelles, ainsi que son ambition d'explorer de nouveaux formats.

La poursuite des discussions en vue de la coproduction du projet P14 afin de sécuriser son développement.

Dans un environnement exigeant, Don't Nod aborde les prochains mois avec une discipline financière renforcée et une structure de coûts optimisée, en poursuivant activement ses démarches visant à sécuriser les financements nécessaires à la poursuite de son activité et en maintenant ses efforts d'adaptation de sa base de coûts.

Evolution du Conseil d'Administration

Julien Bares a souhaité démissionner de ses fonctions d'administrateur, représentant de Tencent Holdings Limited, actionnaire de Don't Nod, avec date d'effet au 31 mars 2026. Tencent Holdings Limited n'a pas exercé son droit de proposer la nomination d'un nouvel administrateur à date.

Afin de garantir la continuité et le bon fonctionnement de sa gouvernance, le Conseil d'Administration est ravi de coopter Abrial Da Costa en qualité d'administrateur indépendant, en remplacement de Julien Bares. Cette nomination vient renforcer l'expertise du Conseil dans le secteur du jeu vidéo.

Nouvelle composition du Conseil d'administration

Oskar Guilbert, Président Directeur Général et administrateur

Kostadin Dimitrov Yanev, administrateur

Abrial Da Costa, administrateur indépendant

Nicolas Viénot, administrateur indépendant

Annexe - Tableau de Flux de Trésorerie simplifié