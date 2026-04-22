Les dépenses consacrées aux jeux vidéo aux Etats-Unis ont bondi de 12 % en mars
Selon le rapport de Circana sur les jeux vidéo du mois de mars, les dépenses du premier trimestre ont augmenté de 5 % par rapport à l'année dernière, pour atteindre 14,6 milliards de dollars. Les nouvelles sorties telles que Crimson Desert, MLB The Show 26 et Pokémon Pokopia ont contribué à faire grimper les dépenses en contenu de 8 % en mars 2026 par rapport à l'année dernière, tandis que les dépenses en matériel de jeux vidéo ont augmenté de 69 % pour atteindre 500 millions de dollars par rapport à mars 2025.
(Illustration : Crimson Desert)
Voici quelques éléments marquants du rapport :
- La Nintendo Switch 2 a été la plateforme matérielle la plus vendue en nombre d'unités et en valeur tant pour le mois de mars que pour l'année 2026 à ce jour, la PlayStation 5 se classant deuxième pour ces deux indicateurs et ces deux périodes.
- Crimson Desert, MLB The Show 26 et Pokémon Pokopia ont dominé tous les titres en termes de dépenses totales prévues pour les jeux complets, MLB The Show 26 se classant en tête des ventes numériques combinées (physiques et numériques) suivies par les éditeurs participants au Digital Leader Panel.
- En ce qui concerne le contenu mobile, Sensor Tower classe les 10 jeux les plus vendus aux Etats-Unis en mars, ainsi que l'évolution du classement par rapport à février, comme suit : Monopoly Go ! , Last War : Survival, Royal Match, Candy Crush Saga, Gossip Harbor, Kingshot, Whiteout Survival, Pokémon Go (+1), Township (-1) et Royal Kingdom.