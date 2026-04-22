Les dépenses consacrées aux jeux vidéo aux Etats-Unis ont bondi de 12 % en mars

Selon le rapport de Circana sur les jeux vidéo du mois de mars, les dépenses du premier trimestre ont augmenté de 5 % par rapport à l'année dernière, pour atteindre 14,6 milliards de dollars. Les nouvelles sorties telles que Crimson Desert, MLB The Show 26 et Pokémon Pokopia ont contribué à faire grimper les dépenses en contenu de 8 % en mars 2026 par rapport à l'année dernière, tandis que les dépenses en matériel de jeux vidéo ont augmenté de 69 % pour atteindre 500 millions de dollars par rapport à mars 2025.

(Illustration : Crimson Desert)

Voici quelques éléments marquants du rapport :