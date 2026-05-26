Ubisoft enregistre une perte record et poursuit sa restructuration

Ubisoft a publié des résultats annuels particulièrement dégradés pour son exercice 2025-2026, marqué par une perte nette record de 1,47 milliard d'euros et une baisse de ses revenus. Le groupe français évoque une année de transition, liée à une profonde réorganisation interne et à la refonte de son modèle opérationnel.

Le chiffre d'affaires annuel s'établit à 1,39 milliard d'euros, en recul de 21,8 %, tandis que les "net bookings" - indicateur clé du secteur - reculent de 17,4 % à 1,52 milliard d'euros.

Restructuration et recentrage stratégique

Ubisoft explique ces résultats par la transformation engagée depuis plusieurs mois :

arrêt de 7 projets,

report de 6 jeux,

réduction des coûts,

réorganisation des studios,

et création de la nouvelle structure Vantage Studios autour des franchises Assassin's Creed, Far Cry et Rainbow Six, avec le soutien de Tencent.

Le groupe affirme avoir déjà réduit sa base de coûts fixes d'environ 325 millions d'euros depuis 2022 et vise 500 millions d'économies annualisées d'ici 2028.

Une année 2026-2027 encore difficile

Ubisoft prévient que l'exercice 2026-2027 constituera "un point bas" dans sa trajectoire financière, avec un calendrier de sorties limité et la poursuite des coûts de restructuration.

Parmi les prochaines sorties annoncées figurent notamment :

Assassin's Creed Black Flag Resynced,

de nouveaux contenus pour Rainbow Six Siege,

ainsi que plusieurs projets issus des principales franchises du groupe.

Ubisoft mise sur un "fort rebond" à partir de 2027-2028 grâce à un pipeline renforcé et au développement de ses activités Live.

Des marchés financiers prudents

À la suite de ces annonces, l'action Ubisoft a fortement reculé à la Bourse de Paris. Les investisseurs ont notamment réagi aux prévisions jugées prudentes pour le prochain trimestre et à la perspective d'une nouvelle année difficile avant un éventuel redressement.

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