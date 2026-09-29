Microsoft poursuit la restructuration de Xbox avec 268 suppressions de postes et une réorganisation de ses studios

Microsoft poursuit la restructuration de ses activités jeu vidéo engagée plus tôt cette année. Dans un message adressé le 22 septembre aux salariés de Xbox, Matt Booty annonce la suppression de 268 postes au sein de Halo Studios, d'autres studios internes ainsi que des fonctions centrales et de management de Xbox Game Studios. Selon Microsoft, les mesures réalisées depuis juillet, incluant les cessions de studios, représentent désormais environ les trois quarts de la restructuration précédemment annoncée.

Le groupe engage parallèlement une importante réorganisation de ses studios afin de réduire le nombre d'unités opérationnelles. Activision étend ainsi son périmètre à Rare et World's Edge et se voit confier le développement du prochain Halo. Une nouvelle équipe dédiée sera créée pour ce projet, indépendamment des équipes travaillant sur Call of Duty. Une petite équipe de Halo Studios restera chargée du suivi de la communauté et des jeux Halo actuellement exploités.

Bethesda supervisera désormais Obsidian, qui poursuivra ses projets en cours, dont Grounded, ainsi qu'un nouveau projet Fallout développé en collaboration avec Bethesda Game Studios. King intégrera Microsoft Casual Games, tandis que Playground Games et Turn 10 seront regroupés au sein d'un même studio, chargé des franchises Forza et Fable.

Microsoft fait également le point sur les cessions engagées ces derniers mois. En août, Compulsion Games et Double Fine ont été repris par leurs équipes dirigeantes avec leurs propriétés intellectuelles, leurs catalogues et un financement destiné à assurer leur transition. Undead Labs a depuis suivi un processus similaire et State of Decay 3 doit toujours sortir dès son lancement dans le Game Pass, avec un nouvel éditeur.

La situation est plus incertaine pour Ninja Theory. Microsoft indique que deux accords distincts visant à céder le studio ont échoué et va désormais engager une consultation des salariés en vue d'une possible fermeture, tout en affirmant continuer à rechercher d'autres solutions. La procédure concernant Arkane reste quant à elle en cours et devrait se poursuivre jusqu'à la fin de l'année.

Cette nouvelle étape confirme une profonde réorganisation du portefeuille de studios de Microsoft, avec une concentration accrue des équipes autour de quelques grandes structures - Activision, Bethesda et King - et de ses principales franchises. Elle s'accompagne toutefois de nouvelles suppressions d'emplois et poursuit le mouvement de cessions et de rationalisation engagé par Xbox au cours de l'année 2026.

Source Xbox Wire - Continuing Our Reset