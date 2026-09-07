Don't Nod envisage jusqu'à 90 suppressions de postes et cherche toujours des financements

Don't Nod a présenté le 4 septembre 2026 un projet de transformation de son organisation qui pourrait conduire à la suppression de 90 postes en France. Confronté à la dégradation de ses résultats et à des difficultés persistantes de financement, le studio indique également qu'une "incertitude significative" demeure concernant la continuité de son exploitation au-delà du 31 janvier 2027.

Image : "Tell Me Why" - Don't Nod

Le chiffre d'affaires de Don't Nod s'est établi à 6,1 millions d'euros au premier semestre 2026, en recul de 14 % sur un an. Les ventes ont pratiquement été divisées par deux, passant de 6,6 à 3,5 millions d'euros, tandis que les revenus issus des activités de développement ont progressé de 460 000 euros à 2,6 millions d'euros. Ces derniers proviennent principalement d'un jeu narratif développé par les équipes de Montréal à partir d'une propriété intellectuelle de Netflix.

La situation apparaît plus nettement encore au niveau des produits d'exploitation économiques, qui passent de 13,9 à 6,1 millions d'euros, soit une baisse de 56 %. Contrairement au premier semestre 2025, Don't Nod n'a comptabilisé aucune production immobilisée sur la période. Les coûts de production d'Aphelion et du projet P14 ne sont notamment pas immobilisés, ce dernier ne remplissant pas, à la clôture, les conditions liées à sa capacité de financement.

L'EBITDA économique ressort ainsi en perte de 4,3 millions d'euros, contre une perte de 2 millions au premier semestre 2025. La société avait déjà enregistré une perte de 10,3 millions d'euros sur cet indicateur au second semestre 2025.

Une trésorerie passée de 15,4 à 8 millions d'euros en sept mois

La consommation de trésorerie constitue désormais l'un des principaux enjeux pour le studio. Don't Nod disposait de 15,4 millions d'euros à la fin de l'année 2025. Sa trésorerie brute consolidée était encore de 9,8 millions fin juin, puis de 8 millions d'euros fin juillet 2026.

Cette évolution intervient alors que les commissaires aux comptes de Don't Nod avaient déclenché au printemps une procédure d'alerte en raison des risques pesant sur la continuité d'exploitation. Dans leur rapport du 28 mai, ils indiquaient que la société pourrait ne plus disposer de trésorerie au cours du mois de novembre 2026 en l'absence de financement supplémentaire.

La société avait alors engagé des discussions avec différents partenaires et envisageait notamment une augmentation de capital ou un financement externe de ses productions. Tencent, son principal actionnaire, avait indiqué ne pas souhaiter participer à court terme à une augmentation de capital ou au financement des jeux en développement sous forme de coproduction.

La situation présentée début septembre montre que la recherche de financements demeure déterminante. Don't Nod indique désormais que, compte tenu de sa trésorerie et de ses prévisions, "la poursuite de l'exploitation demeure en partie dépendante de la mise en place de financements externes" et reconnaît une incertitude significative sur sa continuité d'exploitation au-delà du 31 janvier 2027.

Jusqu'à 90 postes supprimés en France

Parallèlement à cette recherche de financements, Don't Nod prévoit d'accentuer les mesures de réduction des coûts déjà engagées. Le projet présenté par la direction prévoit de recentrer l'activité française autour d'une seule ligne de production, regroupant les compétences nécessaires pour assurer les productions en cours et préparer les projets suivants.

Cette réorganisation pourrait entraîner la suppression de jusqu'à 90 postes en France. Le conseil d'administration a validé l'ouverture du projet et de premières réunions ont eu lieu avec le Comité social et économique (CSE) et la Commission santé, sécurité et conditions de travail. Des négociations ont également été ouvertes avec l'organisation syndicale représentative de l'entreprise, préalablement à la mise en oeuvre éventuelle d'un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE).

Il s'agirait d'une nouvelle réduction importante des effectifs après le plan engagé en 2024 et mis en oeuvre en 2025, qui avait abouti à la suppression d'une soixantaine de postes au sein du studio parisien.

Les équipes montréalaises ne sont, à ce stade, pas mentionnées dans le projet de réduction des effectifs français. Leur activité contribue par ailleurs aux revenus de développement du groupe grâce au projet réalisé pour Netflix.

Un nouveau signal des difficultés de financement du secteur

Don't Nod attribue notamment ses difficultés à un environnement dans lequel les financements sont devenus plus sélectifs et les succès commerciaux plus difficiles à obtenir. La situation du studio s'inscrit effectivement dans une période de forte contraction pour l'industrie française et internationale du jeu vidéo, marquée depuis plusieurs années par les restructurations, les réductions d'effectifs et les difficultés rencontrées par de nombreux studios pour financer leurs nouveaux projets.

Le cas de Don't Nod illustre également la vulnérabilité particulière des studios de taille intermédiaire qui doivent financer simultanément des cycles de production longs et coûteux tout en dépendant des performances commerciales de quelques titres. Après plusieurs années consacrées à développer ses propres propriétés intellectuelles et ses activités d'édition, le groupe cherche désormais à réduire sa structure de coûts et à sécuriser des financements externes pour poursuivre son activité.