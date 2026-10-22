Hausse du prix de la RAM : Micron annonce des tensions durables sur le marché de la mémoire

Le marché mondial de la mémoire informatique connaît une période de fortes tensions, alimentée notamment par la demande croissante des infrastructures d'intelligence artificielle. Dans des déclarations rapportées par le média britannique The Register, Sanjay Mehrotra, PDG de Micron, l'un des principaux fabricants mondiaux de mémoire, prévient que les difficultés d'approvisionnement pourraient encore s'aggraver, entraînant une hausse durable des prix de la RAM.

Cette situation profite aux fabricants de composants, qui bénéficient d'une demande soutenue et de prix de vente plus élevés. Mais elle pourrait avoir des conséquences importantes pour l'ensemble de l'industrie informatique, notamment pour le secteur du jeu vidéo.

L'intelligence artificielle accentue la pression sur les composants

Le développement des centres de données dédiés à l'intelligence artificielle mobilise des capacités industrielles considérables, notamment pour produire les mémoires à haute bande passante (HBM) utilisées par les accélérateurs d'IA.

Les fabricants doivent arbitrer leurs investissements et leurs capacités de production entre différents types de mémoire. Cette réorientation peut limiter l'offre disponible pour les ordinateurs personnels et les autres équipements électroniques, contribuant à une augmentation des prix.

Des tensions qui pourraient durer jusqu'en 2028

Selon Sanjay Mehrotra, la demande mondiale de mémoire devrait dépasser les capacités de production en 2027 et 2028, avec des déséquilibres encore plus importants qu'en 2026. Micron indique avoir déjà vendu l'essentiel de sa production prévue pour l'année prochaine et ne pas être en mesure de prévoir un retour à l'équilibre du marché.

Le groupe prévoit de nouvelles capacités industrielles à partir de 2028, sans garantie d'une détente immédiate des prix.

Pour l'industrie du jeu vidéo, cette situation fait peser un risque supplémentaire sur le coût des équipements. Si les fabricants de consoles, de cartes graphiques et d'ordinateurs ne parviennent pas à absorber ces augmentations, elles pourraient se répercuter sur les prix de vente et ralentir le renouvellement du parc installé.