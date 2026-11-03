Marché américain du jeu vidéo : la PS5 progresse de 43 % en septembre, Marvel's Wolverine en tête des ventes

Le marché américain du jeu vidéo a enregistré une légère baisse de 1 % en septembre 2026, avec des dépenses estimées à 4,8 milliards de dollars, selon les données publiées par Circana. Le mois a notamment été marqué par la progression des ventes de PlayStation 5, le lancement de Marvel's Wolverine et un recul significatif des dépenses consacrées aux jeux mobiles.

Un marché en léger recul depuis le début de l'année

Les dépenses des consommateurs américains en jeux vidéo, consoles et accessoires ont atteint 4,8 milliards de dollars en septembre 2026, soit une diminution de 1 % par rapport à septembre 2025.

Sur les neuf premiers mois de l'année, le marché totalise 41 milliards de dollars, en recul de 3 % par rapport à la même période en 2025.

PlayStation 5 en progression, Xbox à un niveau historiquement bas

Les ventes de consoles PlayStation 5 ont progressé de 43 % en valeur par rapport à septembre 2025. Sony réalise ainsi sa meilleure part de marché mensuelle en valeur sur le matériel depuis mai 2025.

La PS5 arrive en tête des ventes de consoles aux Etats-Unis, aussi bien en volume qu'en valeur, devant la Nintendo Switch 2, deuxième sur ces deux indicateurs.

À l'inverse, les ventes de consoles de l'écosystème Xbox ont atteint leur plus faible niveau historique pour un mois de septembre en nombre d'unités, après un précédent record bas enregistré en septembre 2025.

Marvel's Wolverine domine les ventes de jeux

Marvel's Wolverine s'est imposé comme le jeu le plus vendu aux Etats-Unis en septembre 2026, en valeur. Il réalise le meilleur lancement mensuel pour un titre édité par Sony depuis Helldivers II, sorti en février 2024.

Le classement témoigne également d'une forte activité éditoriale, puisque huit des dix jeux les plus vendus du mois sont des nouveautés.

NBA 2K27 occupe la deuxième place du classement mensuel et prend la tête des ventes cumulées depuis janvier 2026, devant Resident Evil Requiem.

Les dépenses sur mobile reculent de 14 %

Selon les données de Sensor Tower, les dépenses des consommateurs américains dans les jeux mobiles ont atteint 1,8 milliard de dollars en septembre, soit une baisse de 14 % sur un an.

Monopoly Go ! conserve la première place du classement des jeux mobiles par dépenses, devant Roblox, qui progresse de huit positions pour atteindre le deuxième rang.

Cette progression de Roblox est notamment attribuée à "The Hunt : Roblox 20", un événement anniversaire proposant des récompenses exclusives à travers plusieurs expériences de la plateforme.

Royal Match, Candy Crush Saga et Gossip Harbor complètent les cinq premières places.

Les accessoires progressent de 10 %

Les dépenses consacrées aux accessoires ont atteint 218 millions de dollars, en hausse de 10 % par rapport à septembre 2025. Les ventes de manettes progressent de 9 % en valeur.

La manette DualSense PS5 en édition limitée Wolverine Battle Yellow arrive en tête des ventes d'accessoires du mois, aussi bien en unités qu'en chiffre d'affaires.

Ces résultats mettent en évidence des évolutions contrastées du marché américain : une progression des dépenses consacrées aux accessoires et du chiffre d'affaires de la PS5, dans un contexte de léger recul du marché global et de contraction plus marquée des dépenses sur mobile.