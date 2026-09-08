Etude Newzoo x Google sur les joueurs et les jeux par navigateur (HTML5)

Les jeux sur navigateur n'ont cessé d'évoluer ces dernières années, créant ainsi de nouveaux points d'entrée pour capter l'intérêt des joueurs.

Les jeux HTML5 modernes (jeux H5) sont nettement plus avancés, visuellement plus soignés et s'intègrent de manière transparente à la navigation quotidienne par rapport à leurs prédécesseurs. Ils constituent désormais un choix populaire auprès des joueurs à la recherche d'expériences de jeu courtes, accessibles et axées sur l'interaction sociale.

Il peut être difficile d'évaluer la taille du marché mondial des jeux H5, car les canaux de distribution sont fragmentés, les revenus sont difficiles à suivre et le comportement des joueurs évolue constamment. Malgré cela, de nombreux analystes prévoient une croissance rapide des revenus générés par les jeux H5 au cours des prochaines années, citant comme principaux moteurs une intégration de plus en plus transparente et de faibles barrières à l'entrée.

Le consensus est que les jeux H5 connaissent une croissance rapide et se généralisent de plus en plus, offrant aux éditeurs et aux marques des opportunités d'interagir avec les joueurs de manière nouvelle et captivante.

C'est pourquoi Google et Newzoo se sont associés pour rédiger un livre blanc commun sur l'écosystème des jeux H5 ; celui-ci regorge d'informations issues d'une étude mondiale sur mesure menée auprès des joueurs H5, ainsi que d'analyses fournies par les experts en jeux vidéo, les consultants et les analystes sectoriels de Newzoo.

À qui s'adresse ce rapport ?

Ce rapport s'adresse à l'ensemble des acteurs du secteur des jeux H5, notamment les éditeurs de jeux sur navigateur et sur applications mobiles, les développeurs, les acteurs des réseaux sociaux et les sites web hébergeant des jeux H5.

Il permet de mieux comprendre qui sont les joueurs, comment ils jouent et ce qu'ils pourraient attendre des jeux H5 à l'avenir.

Points clés

Près de la moitié (46 %) des consommateurs en ligne âgés de 13 à 55 ans jouent à des jeux H5 chaque mois.

Les taux sont les plus élevés chez les 13-20 ans, avec environ 60 % de pratiquants.

Cette tranche d'âge présente une prédominance masculine particulière : 34 % des consommateurs masculins dans les régions étudiées jouent à des jeux H5, contre 27 % des femmes.

Les joueurs H5 privilégient le mobile

83 % jouent à des jeux sur navigateur depuis un smartphone, et 75 % jouent également à des jeux mobiles via des applications. Leurs motivations pour jouer de ces deux façons sont globalement les mêmes, ce qui signifie que ces deux modes de jeu répondent à des besoins similaires.

Le rapport montre que les différences dans les préférences en matière de genres H5 selon l'âge correspondent étroitement à ce que l'on observe aujourd'hui dans le domaine des jeux sur applications mobiles :

Les joueurs âgés de 13 à 30 ans privilégient les genres "midcore", plus approfondis.

Les joueurs âgés de 31 à 55 ans préfèrent des expériences plus "casual".

La différence réside dans le fait que les jeux mobiles sur application évoluent sans discontinuer depuis plus de 25 ans, tandis que la renaissance des jeux sur navigateur s'est produite sur une période beaucoup plus courte.

Les jeux H5 offrent un éventail d'options plus large que ce que proposaient les jeux mobiles sur application à leurs débuts, et les jeux sur navigateur semblent également hériter d'autres attentes et normes des joueurs issues des jeux sur application mobile.

Les jeux sur application mobile offrent aux éditeurs et développeurs de jeux H5 un public existant et un modèle de croissance.

Les portails sont le lieu le plus courant où l'on joue aux jeux H5, suivis de près par les réseaux sociaux.

Seul un quart environ des joueurs de jeux H5 (23 %) se rend directement sur un portail qu'ils connaissent déjà pour y choisir à quoi jouer.

Les joueurs ont davantage tendance à commencer leur recherche de jeux H5 par une recherche sur Internet : près de la moitié (45 %) effectuent généralement d'abord une recherche sur le Web, puis décident ensuite où jouer.

Lorsque nous avons demandé aux utilisateurs de portails ce qu'ils feraient si leur jeu préféré était retiré d'un portail, plus de la moitié ont répondu qu'ils se rendraient sur un autre site pour trouver le même jeu.

La fidélité des joueurs semble davantage liée aux jeux qu'aux portails.

Les jeux H5 offrent aux sites web et aux réseaux sociaux l'opportunité d'accroître l'engagement et de fidéliser leur audience, en particulier auprès des jeunes.

Les joueurs de jeux H5 ont tendance à passer plus de temps à parcourir le contenu des sites web et des réseaux sociaux lorsque des jeux H5 y sont proposés (ce temps ne comprend pas celui consacré à jouer).

On observe une augmentation nette de +29 % pour ces deux types de sites, et ce chiffre est encore plus élevé chez les joueurs âgés de 13 à 30 ans (une augmentation nette de +33 %).

Ils passent également plus de temps à naviguer, généralement environ 40 % de temps en plus, ce qui transforme une visite de 10 minutes en environ 14 minutes, ou une visite de 20 minutes en 28 minutes.

Accéder au rapport complet (en anglais)