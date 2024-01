Kwalee investit 1,5 million d'euros dans le développeur français de jeux mobiles 8sec L'éditeur mondial de jeux Kwalee assurera également les fonctions d'édition pour un nouveau projet de jeu et le catalogue existant de 8sec

Kwalee, un éditeur et développeur de jeux vidéo, a annoncé avoir pris une participation dans le studio français de jeux mobiles 8sec. Matthew Farrow, directeur financier de Kwalee, et John Wright, vice-président de l'édition mobile, rejoindront leur conseil d'administration.

8sec a publié plus de 90 jeux mobiles, atteignant plus de 50 millions de téléchargements avec des titres tels que Trivia.io, Hero Squad et Idle Army. Ils ont été l'un des premiers à adopter le style de jeu mobile Hybrid Casual - facile à prendre en main mais à longue durée de vie, avec des revenus provenant d'un mélange de publicités et d'achats intégrés.

Ils continueront d'opérer de manière indépendante à partir de bureaux à Paris et Lyon, mais en bénéficiant de la grande équipe mondiale de Kwalee et de son expertise en acquisition d'utilisateurs, monétisation, conception de jeux et data-sciences. Kwalee s'est forgé une réputation de développeur à succès avec une équipe d'édition dédiée uniquement concentrée sur la conversion des concepts de jeux en hit rentables.

Nous sommes ravis d'investir dans des studios de jeux talentueux comme 8sec, d'étendre notre portée sur le marché et de collaborer pour les aider à atteindre encore plus de succès",

a déclaré David Darling CBE, PDG de Kwalee.

"8sec est reconnu pour sa haute qualité de production et de développement et est un leader reconnu pour la qualité de ses jeux. Ils s'alignent parfaitement avec notre mission de créer les jeux les plus fun pour les joueurs du monde entier et nous sommes ravis de les soutenir avec une approche data-driven que nous utilisons pour scaler nos jeux à l'échelle mondiale."

Louis Giraud, PDG de 8sec, a déclaré :

Je suis ravi d'annoncer ce partenariat stratégique avec Kwalee. Cette collaboration marque une étape importante pour les deux organisations alors que nous unissons nos forces pour créer des jeux incroyables qui emmèneront le marché mobile Hybrid Casual dans la prochaine génération. Nous sommes très enthousiastes pour l'avenir et impatients de montrer au monde l'incroyable projet sur lequel nous travaillons ensemble !"

Il s'agit du deuxième investissement stratégique en France de Kwalee, après leur acquisition des spécialistes du jeu narratif casual Tictales en 2022. Cela fait suite également à l'annonce récente que Kwalee a signé un accord de développement et d'édition avec Fahy Studios en Arabie Saoudite, faisant partie de l'accélérateur LevelUp à Neom - une zone économique spéciale alimentée par 500 milliards de dollars d'investissement du Fonds d'investissement public du Royaume d'Arabie Saoudite et d'investisseurs locaux et internationaux.

L'investissement dans 8sec intervient à un moment difficile dans les jeux mobiles, où les fermetures de studios et les licenciements massifs reflètent un marché compétitif et changeant. Inversant cette tendance, l'équipe de Kwalee reste optimiste que 2024 est le bon moment pour investir dans des accords de plusieurs millions pour soutenir de nouveaux et existants studios de jeux mobiles.

Kwalee opère dans le monde entier, avec des studios au Royaume-Uni, en Inde, au Portugal et en Chine. Avec un portefeuille de jeux mobiles de plus de 70 jeux à succès, ils ont été une force dominante dans les classements, atteignant plus d'un milliard de téléchargements en plus d'une décennie. Ces dernières années, ils ont diversifié leur offre pour inclure également la publication de jeux PC et console et ont grandi pour devenir une équipe de plus de 400 personnes dans le monde entier.