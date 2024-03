enCaps adresse le fléau du Marché gris avec Point Nexus, sa nouvelle plateforme de distribution pour le jeu vidéo

Startup Montpelliéraine créée au printemps 2022, enCaps dévoile à l'occasion de l'édition 2024 de la GDC (Game Developers Conference), qui a lieu du 18 au 22 mars à San Francisco, Point Nexus : une plateforme de distribution sécurisée des clés de jeux vidéo adressée à l'ensemble des professionnels du secteur, éditeurs, grossistes et revendeurs. Utilisant sa propre technologie d'encapsulation, cette nouvelle plateforme sécurise, optimise et offre un niveau de traçabilité inégalée des ventes offrant à toutes les parties l'opportunité de revenus plus équitables.

Mettre fin à la concurrence déloyale du marché gris

Les studios et éditeurs de jeux vidéo collaborent aujourd'hui avec des revendeurs agréés pour la revente sur internet des clés de jeux vidéo aux consommateurs. Un système qui permet aux différentes parties de toucher des dividendes sur les ventes : la boutique en ligne fixe ses prix et ses marges, tandis que les éditeurs profitent des ventes réalisées pour augmenter leurs gains. Hélas, ces clés se retrouvent souvent (sans l'accord et le contrôle des éditeurs) sur d'autres sites moins scrupuleux qui proposent ces mêmes jeux à un prix beaucoup plus attractifs profitant du faible taux de change de certaines monnaies, ou par la mise en place de stratagèmes de fraude à la TVA, générant ainsi un vrai manque à gagner pour les éditeurs et studios.

De ce fait, les éditeurs ont pour la plupart perdu confiance dans le business model des revendeurs, jusqu'à adresser parfois des messages à leur communauté leur demandant de préférer le piratage à l'achat de leur jeu sur ces plateformes de vente*. Un problème ancien, endémique, ancré et qui n'avait toujours pas été résolu à ce jour.

C'est pour endiguer ce phénomène qu'enCaps a donc créé Point Nexus. Cette solution adosse un passeport numérique sous forme de capsule à chaque licence de jeu mise en circulation par l'éditeur. Suivie à la trace, chaque licence (ou clef) mise sur le marché voit son parcours traqué jusqu'à la vente au consommateur final.

Rendues indéchiffrables grâce à un algorithme de cryptage fort, les partenaires, distributeurs et revendeurs manipulent ces licences sans accéder au sésame qu'est la clef :

en encapsulant les clés de jeux vidéo, nous donnons aux studios un niveau de transparence et de contrôle inégalé dans le cadre de leur distribution aux revendeurs dits alternatifs. Leur assurant ainsi un revenu significatif tout en éliminant les risques d'une fuite de leurs biens les plus précieux"

explique Antoing Janning, co-fondateur de enCaps.

Point Nexus, la nouvelle plateforme intelligente pour la distribution sécurisée des clés de jeux

Lancée à l'occasion de la GDC, Point Nexus est une plateforme web qui facilite les transactions directes, sécurisées et à la demande de clés de licence entre les acteurs de l'industrie du jeu. S'appuyant sur des technologies de pointe, Point Nexus rationalise les flux de distribution, minimise les interventions manuelles et protège les produits vendus.

Avec Point Nexus, tous les éditeurs et studios peuvent géolocaliser en temps réel les ventes de leurs clés de jeu vidéo préalablement envoyées aux retailers et boutiques en ligne.

Pour ces derniers, la sécurisation des clés via un code indéchiffrable jusqu'à leur ouverture par le consommateur facilite également la mise en place de préventes :

Jusqu'à présent, les éditeurs étaient assez frileux à envoyer des clés de jeu vidéo à des boutiques en ligne avant la date de sortie officielle, craignant une fuite sur Internet plus tôt que prévu. Avec notre solution d'encapsulation temporisée, nous pouvons maintenant garantir que les codes des clés restent indéchiffrables jusqu'au lancement officiel du jeu"

explique Pascal Jarde, CEO de enCaps.

S'appuyant sur une technologie de pointe, Point Nexus automatise tous les aspects de la distribution des jeux, y compris la synchronisation des catalogues, l'automatisation des prix et des promotions, etc. Il permet aussi en temps réel de disposer de statistiques et rapports détaillés sur les ventes réalisées par les différentes boutiques en ligne.

Vendu sous forme d'abonnement, enCaps propose aux éditeurs et distributeurs 2 mois de test gratuit de Point Nexus pour son lancement.

Plus d'informations