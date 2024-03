Viveport by HTC Vive annonce un partage des revenus de 90% pour les développeurs

Viveport by HTC Vive, le principal store de jeux et d'applications pour XR, annonce une augmentation considérable de la part des revenus des développeurs lors de la Game Developers Conference (GDC) de cette année. À compter du 1er avril 2024 pour tous les nouveaux titres ajoutés à Viveport, et rétroactivement à partir du 1er mars pour les titres existants, les développeurs conserveront 90 % des revenus sur les jeux et applications vendus en tant qu'achats uniques sur Viveport pour PCVR ou Vive XR Elite.

Ce partage des revenus, le plus important du secteur, permettra aux développeurs XR d'obtenir des revenus nettement supérieurs à ceux qu'ils obtiendraient sur d'autres plateformes, et constitue une avancée majeure pour le secteur de la VR et de la MR.

Les développeurs sont le coeur de l'écosystème XR - lorsqu'ils prospèrent, c'est toute l'industrie qui prospère",

a déclaré Joseph Lin, Directeur Général de Viveport.

"C'est pourquoi nous introduisons une généreuse part de revenus de 90 % sur les achats d'applications et de jeux sur le store Viveport pour les développeurs afin d'accélérer leur croissance. En mettant plus de ressources directement entre les mains des créateurs, nous nous assurons que Viveport est moteur de la croissance de la communauté XR."

En outre, les joueurs peuvent déjà profiter de centaines de titres premium sur Viveport qui bénéficieront rétroactivement du partage des revenus, notamment Blade & Sorcery, The Walking Dead : Saints & Sinners, Fracked, After the Fall et Superhot VR.

Viveport propose également le premier et unique plan d'abonnement PCVR, Viveport Infinity, qui permet aux utilisateurs d'accéder de manière illimitée à une vaste bibliothèque de jeux et d'applications PCVR moyennant un abonnement mensuel. Viveport Infinity prend en charge tous les principaux casques PCVR, y compris Meta Quest 2 et Quest 3 via Link, ainsi que le Vive XR Elite via Vive Streaming. Le nouveau modèle de partage des revenus pour les achats uniques n'a pas d'impact sur le modèle d'abonnement de Viveport Infinity.

Les développeurs peuvent en savoir plus sur la manière de soumettre leurs titres à Viveport à l'adresse suivante : https://www.viveport.com/submit