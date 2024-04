La Game Cup revient pour une 5e édition La première Coupe de France de la Création Indépendante de Jeux Vidéo lance son appel à candidatures

Evénement incontournable pour toutes les créatrices et tous les créateurs de jeux vidéo indépendants depuis 2020, la Game Cup revient pour une cinquième édition à partir du lundi 8 avril 2024. Fondé par KissKissBankBank, La Banque Postale et Jeux Vidéo Magazine, et grâce à l'appui de ses partenaires le Pôle Image Magelis, la Région Nouvelle-Aquitaine, le Cnam-Enjmin et Eurekatech, ce concours original a pour objectif de révéler et d'accompagner les talents émergents du jeu vidéo.

Depuis 2020, La Game Cup fédère les acteur·ice·s clés du secteur du gaming autour de la création indépendante de jeux vidéo. L'écho fait à l'opération de la part des médias spécialisés, des syndicats et des acteurs publics permet de rassembler chaque année une centaine de candidatures !

Cet appel à projets national permet aux créatrices et créateurs de tout niveau de remporter 20 000 € de dotation de La Banque Postale crédités sur leur campagne de crowdfunding KissKissBankBank, une campagne de publicité dans Jeux Vidéo Magazine et sur ses réseaux, des accès privilégiés à des studios de Motion Capture, Son et salles de tests, un an d'incubation au CNAM-Enjmin d'Angoulême et bien d'autres dotations.

Le succès des éditions précédentes a permis à des pépites de réussir leur campagne de précommandes sur KissKissBankBank et de lancer leur projet. Par exemple, The Pioneers, un jeu de survie spatial innovant, lauréat de la première édition, a collecté plus de 50 000 € sur la plateforme de crowdfunding. Depuis, les lauréats de La Game Cup démontrent que ce concours est une opportunité exceptionnelle pour poursuivre le développement de leurs jeux. Tous les projets de la Game Cup sont à retrouver sur kisskissbankbank.com !

La Game Cup 5 : 3 catégories et 5 lauréat·e·s récompensé-e·s

Ouverte à tous les créateurs et créatrices indépendant.e.s et aux studios qui souhaitent produire un nouveau jeu, la Game Cup a pour ambition de soutenir tous les créateur·ice·s du secteur au travers de différents prix :

Boss La Banque Postale qui récompense des créateurs et créatrices au sein d'un studio de développement de 1 an ou plus.

Newbie Magelis - Région Nouvelle-Aquitaine qui récompense des créateurs et créatrices, seul·e·s ou en équipe, sans entreprise, ou une entreprise de moins de 1 an.

Booster Cnam-Enjmin - Eurekatech qui récompense des créateurs ou créatrices seul·e·s ou en équipe, sans entreprise, ou une entreprise de moins de 2 ans ayant la volonté de développer leur projet sur le territoire d'Angoulême.

Quelles récompenses pour les lauréat·e·s ?

Cette année, 3 lauréats qui auront candidaté dans les catégories Boss La Banque Postale et Newbie Magelis-Région Nouvelle-Aquitaine remporteront :

A la clé pour les 2 lauréat·e·s qui auront chacun·e dans leur catégorie recueilli le plus de votes (prix Or) :

Une contribution de 20 000 € grâce à La Banque Postale sur leur campagne de crowdfunding KissKissBankBank, ainsi qu'un accompagnement sur-mesure par un·e spécialiste du secteur du jeu vidéo pour réussir leur collecte

Un plan média offert par Jeux Vidéo Magazine d'une valeur de 35 000 € incluant une campagne de publicité dans les pages du magazine et une campagne digitale sur ses réseaux

Un accès privilégié aux plateaux techniques du Cnam-Enjmin de Motion Capture, Son et Salles de Test (30 jours de studio)

A la clé pour le ou la lauréat·e qui aura recueilli le plus de votes dans les deux catégories confondues (prix Argent) :

Une contribution de 5 000 € grâce au soutien de Magelis et de la Région Nouvelle-Aquitaine sur leur campagne de crowdfunding KissKissBankBank, ainsi qu'un accompagnement sur-mesure par un·e spécialiste du secteur du jeu vidéo pour réussir sa collecte

Un plan média offert par Jeux Vidéo Magazine d'une valeur de 25 000 € incluant une campagne digitale sur ses canaux de diffusion

Un accès privilégié aux plateaux techniques du Cnam-Enjmin de Motion Capture, Son et Salles de Test (15 jours de studio)

Les 2 lauréat·e·s de la catégorie Booster Cnam-Enjmin - Eurekatech ainsi que le 1er prix Booster Cnam-Enjmin - Eurekatech gagnent* :

Un hébergement d'un an sur le campus du Cnam-Enjmin comprenant un local, réseau internet et 5 PCs gamers fournis en leasing

Une incubation au sein du programme All4Games

Un accès privilégié aux plateaux techniques du Cnam-Enjmin de Motion Capture, Son et Salles de Test (25 jours)

Une visibilité offerte par Cnam-Enjmin et Eurekatech au sein de leurs réseaux

Le deuxième prix Booster Cnam-Enjmin - Eurekatech gagne* :

Une incubation au sein du programme Wizz (espace de coworking équipé, réseau, charges comprises)

Une incubation au sein du programme All4Games

Un accès privilégié aux plateaux techniques du Cnam-Enjmin de Motion Capture, Son et Salles de Test (25 jours)

Une visibilité offerte par Cnam-Enjmin et Eurekatech au sein de leurs réseaux

Les différentes étapes de la Game Cup

La Game Cup, c'est un appel à projets en plusieurs étapes :

Du 8 avril 2024 au 9 juin 2024 : Appel à candidatures

Les candidat·e·s pourront déposer leur dossier via le formulaire d'inscription disponible sur www.lagamecup.com comprenant une présentation détaillée du projet, une vidéo, un plan financier avec la durée du développement, l'état des dépenses et un calendrier de production.

Le 24 juin 2024 : Sélection des finalistes

Sélection de 6 dossiers Boss La Banque Postale et Newbie Magelis - Région Nouvelle-Aquitaine par un jury d'expert·e·s du secteur du gaming.

Désignation des deux lauréat·e·s Booster Cnam-Enjmin - Eurekatech par un jury d'experts du secteur du gaming.

Du 3 juillet au 15 juillet 2024 et du 18 au 30 septembre 2024 : Votes du public

Phases de votes sur le site lagamecup.com à destination du grand public pour soutenir son jeu favori en amont de la Grande Finale.

Le mercredi 2 octobre 2024 : Grande Finale de la Game Cup #5

Les 6 projets finalistes Newbie Magelis - Région Nouvelle-Aquitaine et Boss La Banque Postale viendront pitcher leur projet en public lors d'un événement ouvert à tous au Cnam-Enjmin à Angoulême, phase de votes en direct et annonce des grands gagnants !

A partir de décembre 2024 : Campagnes de crowdfunding & dotations

Les 3 lauréat.e.s lanceront leurs campagnes de crowdfunding sur la plateforme KissKissBankBank, afin de valider leurs concepts auprès du grand public et de bénéficier de la dotation financière, directement versée sur leur cagnotte.