Amazon Games ouvre un nouveau studio de développement en Europe Amazon Games annonce aujourd'hui l'ouverture d'un nouveau studio de développement de jeux en Europe, basé à Bucarest, en Roumanie, renforçant ainsi l'engagement d'Amazon dans le développement et l'édition de jeux

Amazon Games annonce aujourd'hui l'ouverture d'un nouveau studio de développement de jeux en Europe à Bucarest, en Roumanie, qui rejoint ainsi les équipes de développement d'Orange County, de Montréal, de San Diego et de Seattle. Ce nouveau studio dédié au soutien du portefeuille de jeux Amazon Games, permet à Amazon de renforcer son engagement dans le développement et l'édition.

Amazon Games se concentre sur le développement et l'édition de grands jeux, et nous avons une feuille de route ambitieuse à long terme devant nous",

a déclaré Christoph Hartmann, vice-président d'Amazon Games.

"Notre volonté de développer notre portfolio de jeux nous a tout naturellement amenés à agrandir nos équipes de développement interne en Europe. Bucarest est connue pour être l'une des meilleures villes européennes émergentes pour le développement de jeux et nous sommes impatients de découvrir les talents qui y résident."

Amazon Games a recruté un vétéran de l'industrie, Cristian Pana, pour diriger le studio. Fort de plus de 20 ans d'expérience dans la création de jeux vidéo, cet ancien directeur général d'Ubisoft Bucarest a piloté certains des plus grands jeux et franchises, notamment Tom Clancy's The Division, The Crew, Far Cry et Avatar, ainsi que divers genres, allant des jeux de conduite aux jeux d'action et d'aventure en monde ouvert, jusqu'aux jeux de tir et jeux de rôle.

Je suis ravi de rejoindre Amazon Games à un moment où l'équipe travaille activement à la mise en place d'une feuille de route passionnante",

a déclaré Cristian Pana, chef de studio d'Amazon Games Bucarest.

"J'ai construit et dirigé des équipes exceptionnelles par le passé et je sais que cette région d'Europe est un point névralgique pour certains des meilleurs talents du jeu vidéo."

Découvrez l'interview ci-dessous pour en savoir plus sur Cristian, sa philosophie en matière de développement de jeux et les raisons pour lesquelles il est ravi de rejoindre l'équipe d'Amazon Games.

Ce nouveau studio s'inscrit dans la vision d'Amazon Games, qui consiste à développer et à publier des jeux favorisant l'émergence d'une communauté autour de ses titres. Le portefeuille en expansion d'Amazon Games comprend deux jeux déjà disponibles, New World et Lost Ark, des projets annoncés tels que Tomb Raider, The Lord of the Rings et Throne and Liberty, ainsi que des projets non annoncés des studios de San Diego et de Montréal, et du studio indépendant Glowmade au Royaume-Uni.

L'incroyable parcours de Cristian Pana, de comptable à dirigeant du nouveau studio Amazon Games à Bucarest

Un vétéran d'Ubisoft apporte sa riche expérience à un tout nouveau studio d'Amazon Games.

Amazon Games renforce son engagement à fournir des jeux vidéo de classe mondiale avec le lancement de son nouveau studio de développement interne à Bucarest, en Roumanie. À la tête de ce projet passionnant, Cristian Pana, développeur de jeux vidéo chevronné, s'enorgueillit d'une expérience impressionnante de plus de 20 ans auprès d'éditeurs renommés tels qu'Ubisoft.

Bien que Cristian soit une figure connue et respectée de la communauté des jeux vidéo en tant que leader et champion de tout ce qui touche aux jeux, son histoire commence loin de l'industrie qu'il considère aujourd'hui comme sa maison.

J'ai commencé ma carrière en tant que testeur de jeux il y a plus de 20 ans, ici, à Bucarest",

explique Cristian.

"C'était une rupture totale avec ma carrière de comptable. J'ai toujours voulu travailler dans le domaine des jeux. Quand j'étais plus jeune, je rêvais d'un métier où je pourrais jouer à des jeux pour gagner ma vie, et testeur s'en rapprochait le plus. Dès que l'occasion s'est présentée à moi, je l'ai immédiatement saisie pour rejoindre cette merveilleuse industrie du divertissement en constante évolution. J'ai adoré chaque jour de ma carrière de joueur depuis".

Pendant son enfance, Cristian était un joueur passionné, jouant des heures à ses titres préférés, tels que Railroad Tycoon, Sonic the Hedgehog et Super Mario Bros. Après sa période de testeur, Cristian a découvert une variété de postes et de disciplines dans le développement de jeux, y compris celui de spécialiste de la conformité, chef de projet, producteur, producteur exécutif et bien plus encore. Sa carrière l'a amené à travailler dans de nombreux studios à travers le monde, notamment à Shanghai, Toronto, Montréal, Lyon, Newcastle, Malmö et de nouveau à Bucarest en 2020 lorsqu'il a été nommé directeur général des studios d'Ubisoft en Roumanie et en Serbie.

Avec plus de 20 ans d'expérience chez Ubisoft, Cristian a supervisé différentes parties du développement de plusieurs titres AAA à succès, dont Assassin's Creed : Brotherhood, Driver San Francisco, Far Cry 3, Splinter Cell Blacklist, The Crew et Tom Clancy's The Division.

De nombreux projets me viennent à l'esprit à différents moments de ma carrière, mais si je dois en choisir un dont je suis le plus fier, ce serait Tom Clancy's The Division",

a déclaré Cristian.

"C'est le jeu pour lequel, après le lancement du premier titre, j'ai repris la marque et j'ai été chargé de développer le contenu post-lancement pour la première itération du jeu, tout en lançant les plans et l'équipe pour la deuxième itération. The Division 2 se porte bien, même cinq ans après son lancement, et je suis ravi des résultats du jeu. Je reste persuadé qu'il s'agit de l'une des meilleures productions sur lesquelles nous ayons travaillé."

Cristian attribue le succès de ces titres au fait qu'il a travaillé avec une fantastique équipe de collaborateurs, et c'est précisément ce qu'il cherche à mettre en place dans le nouveau studio d'Amazon Games à Bucarest.

Les membres de mon équipe doivent avant tout être passionnées",

a-t-il déclaré.

"L'industrie du divertissement est intéressante et dynamique, et il faut la connaître. Je recherche également des personnes motivées, ambitieuses et qui ne se satisfont pas du statu quo. Ces qualités permettent de créer des équipes très dynamiques et de s'adapter rapidement aux différentes opportunités. J'aime les gens qui sont responsables, qui assument leur rôle dans l'équipe, qui sont fiers de ce qu'ils créent et, enfin et surtout, qui jouent à ce qu'ils font."

En ce qui concerne le leadership, Cristian reconnaît que d'anciens collègues l'ont inspiré à différentes étapes de sa carrière, ce qui lui a permis de devenir un leader plus performant et plus responsable.

J'aime donner beaucoup de responsabilités et d'autonomie aux membres de l'équipe",

a déclaré Cristian.

"J'aime intervenir, aider et soutenir chaque fois que cela se révèle opportun, et je suis toujours disponible pour l'équipe. Je tiens également à faire preuve de transparence. Je pense qu'il est essentiel que tout le monde dispose du bon degré d'information, parce que cela nous aide à progresser dans de nombreux domaines. Cela nous aide à être décisifs et à faire avancer les choses plus rapidement."

Nous sommes ravis d'accueillir Cristian au sein de l'équipe d'Amazon Games, compte tenu de son expérience diversifiée et reconnue aux côtés de certains des meilleurs talents de l'industrie.

Ce qui m'a attiré le plus, c'est le fait qu'Amazon puisse apporter quelque chose et influencer positivement le développement de jeux en Europe",

a déclaré Cristian.

"Amazon est une entreprise pour laquelle il est intéressant de travailler, et nous espérons que le nouveau studio en Roumanie attirera de nombreux talents de l'industrie."