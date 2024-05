Simplon lance une formation de Technicien support spécialisation studio jeux vidéo

Le 16 mai, quelques grands acteurs du jeu vidéo étaient réunis à Montpellier pour assister à la présentation de la nouvelle formation Gaming par Simplon, en présence d'Ubisoft, de Push Start et d'apprenant.e.s. Cet événement marque le lancement officiel des formations inclusives aux métiers du jeu vidéo dans la région, sur le parcours suivant :

Formation intensive Technicien support spécialisation studio jeux vidéo de 3 mois avec suite de parcours en alternance de 18 mois pour obtenir un titre de diplôme de niveau bac+2 TSSR.

Date de démarrage de la formation intensive : 30 septembre 2024 puis entrée en alternance le 06/01/2025 pour 18 mois.

Le parcours

La formation permet d'acquérir les compétences d'un technicien support informatique et de travailler sur des outils et mises en situations de studios de production de jeux vidéo.

Elle permet donc aux apprenant.e.s d'être préparés et formés aux spécificités des environnements de production de jeu vidéo (leur cycles, vocabulaire, logiciels, matériel) et d'en faire des candidats potentiels pour les studios.

Il s'agit d'un parcours de formation qui vise le bloc de compétences 1 du titre professionnel : "Technicien d'assistance en informatique" (titre RNCP 37681).

