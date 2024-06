Face à l'extrême droite, des voix du jeu vidéo appellent à la mobilisation

Nous, associations et collectifs du jeu vidéo appelons les acteurs-rices du secteur à s'exprimer contre l'extrême droite qui représente un danger pour nos droits et notre industrie.

L'extrême droite, représentée majoritairement par le Rassemblement National, est arrivée en tête des élections européennes le 9 juin dernier, ce qui a donné suite à la dissolution de l'Assemblée Nationale par le président Emmanuel Macron. Le taux d'abstention encore trop important risque de mettre en jeu nos droits pour l'égalité salariale, contre la réduction d'aides aux personnes précaires ou encore l'inclusion des personnes handicapées dans la société et le travail.

Face à ce constat, nous, associations, collectifs et voix du jeu vidéo qui oeuvrons au quotidien pour un secteur plus inclusif pour les femmes et minorités de genre, les personnes racisées, la communauté LGBTQIA+, les personnes handicapées, précaires et travailleurs-euses étrangers, organisons une riposte commune. Nous appelons la communauté des joueurs et joueuses, mais aussi studios, éditeurs, syndicats et toute entreprise du secteur à porter un message commun contre l'extrême droite : "Ni dans nos vies, ni dans nos jeux."

Il nous est impératif de limiter la présence de l'extrême droite aussi bien dans nos vies que dans les jeux vidéo que nous créons et consommons. Nous savons le rôle que joue le jeu vidéo en tant que média parfois instrumentalisé par les mouvements d'extrême droite à l'occasion des élections présidentielles, notamment observé aux Etats Unis.

Depuis plusieurs années, la première industrie culturelle mondiale fait face à de nombreux cas de discriminations, de harcèlement auprès de ses travailleurs-euses, mais aussi à une montée de la haine dans le contenu des jeux et parmi les communautés de joueurs-euses. Nous avons assisté au Gamergate en 2014 et constatons des actes proches des mouvements de l'extrême droite, promouvant des jeux vidéo excluant activement les personnes minorisées. Nous condamnons par ailleurs l'existence de jeux qui prônent la haine des personnes racisées ou trans.

Nous savons combien les jeux vidéo peuvent être utilisés comme moyen d'expression politique et appelons le secteur à s'exprimer à travers une voix commune en signant notre texte et en portant le message #NiNosViesNiNosJeux sur les réseaux sociaux pour appeler aux votes lors des élections législatives du 30 juin et 7 juillet.

Nous encourageons particulièrement les artistes et les créatifs-ves à utiliser le médium immersif qu'est le jeu vidéo pour manifester. Pour des jeux éthiques, pour nos travailleurs-euses, pour faire face à la montée de la haine dans les communautés de joueurs-euses et pour défendre nos droits les plus fondamentaux, nous appelons le secteur du jeu vidéo et au-delà à faire front contre l'extrême droite. C'est à nous de jouer.

Cette action initiée par l'association Afrogameuses est portée par Women in Games France, Nextgaymer, Game Impact, EthicALL Games, Project AWR, Loisirs Numériques, Collectif Mauvaises Herbes, Furax, Persos Cachés, Witch Gamez, Game'Her.