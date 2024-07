Appel à manifestation d'intérêt : Immersion Gaming en Asie du Sud-Est 2024 Mission exploratoire en Indonésie et à Singapour à destination des professionnels français du jeu vidéo du 9 au 20 octobre 2024

Suite au succès de l'édition 2023, l'Institut français d'Indonésie et l'ambassade de France à Singapour programment à nouveau une grande mission exploratoire à destination des professionnels français du jeu vidéo pour leur permettre d'acquérir les clés de compréhension de l'univers gaming en Asie du Sud-Est, d'identifier les opportunités d'affaires, de collaborer avec des talents internationaux et d'accéder à des jeux locaux en exclusivité ; cette mission vise des objectifs business et export, mais aussi de découvertes culturelles.

À l'occasion du plus grand salon indonésien B2B dédié aux professionnels du jeu vidéo, l'Indonesia Game Developer Exchange ("IGDX") à Bali du 10 au 12 octobre 2024, et de la Gamescom Asia à Singapour du 17 au 20 octobre 2024, cette mission offre l'opportunité aux professionnels français de participer à deux salons de premier plan en Asie du Sud-Est, tout en leur proposant des rencontres avec plusieurs acteurs clés sur place.

Un programme en deux étapes a été pensé entre l'Indonésie (étape 1 : 9 au 12 oct.) et Singapour (étape 2 : 16 au 20 oct.), piliers de l'ASEAN et d'Asie du Sud-Est, afin de multiplier les opportunités de rencontres et de découvertes au cours d'un séjour d'une dizaine de jours dans la région.

Télécharger la plaquette

Le programme détaillé d'Immersion Gaming en Asie du Sud-Est 2024 est à télécharger ici.

Afin de mieux comprendre l'univers gaming indonésien, L'essentiel du jeu vidéo en Indonésie 2024 est à télécharger ici.

Plusieurs modes de financement pourront être attribués aux professionnels en fonction de l'intérêt et du projet de développement en Indonésie, à Singapour et plus largement en Asie du Sud-Est. Un comité de sélection se réunira à la fin de l'été pour la sélection et l'attribution d'aides aux professionnels ayant motivé leur fort intérêt pour la mission.

Dans une logique de partage de bonnes pratiques et d'échanges culturels, les professionnels retenus pour participer à la mission acceptent de se rendre disponibles auprès des créateurs et studios asiatiques lors de leur venue en Asie du Sud-Est. Les professionnels français pourront être amenés à apporter leurs conseils et recommandations à des professionnels en Indonésie et à Singapour.

La mission vous intéresse ? Merci de remplir ce formulaire de manifestation d'intérêt : cliquez ici

Date limite de manifestation d'intérêt : mercredi 4 septembre 2024

Des questions à propos de la mission ? Contactez-nous : david.pataifi-id.com

