Interviews : Dans l'imaginaire de cinq créatrices Sims

La vidéo "Cinq créatrices Sims racontent leur passion" propose, via une approche intimiste, de rentrer dans l'imaginaire de youtubeuses / streameuses créant du contenu sur Les Sims. Cette vidéo est publiée par Emotion In Games, une chaîne YouTube qui présente une vision sensible des jeux vidéo.

Cinq créatrices racontent leur passion

Les créatrices interrogées ont découvert le premier volet des Sims dès l'enfance. Pour elles et toute une génération, Les Sims ont représenté, à leur sortie en 2000, une véritable bulle de créativité ainsi qu'un outil d'émancipation et d'expérimentation au-delà des attentes sociétales et parentales.

C'est grâce à la grande souplesse offerte par le jeu des Sims, tant sur la personnalisation des personnages et de l'environnement, que les créatrices ont pu projeter leur monde intérieur.

Aujourd'hui adultes, leur façon de jouer a évolué tout comme l'industrie du jeu vidéo et les technologies. Les Sims continuent d'être une source de liberté et de réconfort au quotidien.

Ce qui leur permet de maintenir leur intérêt dans le jeu, au-delà de la nostalgie et de l'attachement initial, est de se renouveler en trouvant des façons inédites de jouer et en partageant leurs vidéos sur leurs chaînes Youtube et / ou Twitch.

Avec l'apparition de concurrents sur le marché, Les Sims devront faire face à de nouveaux défis pour garder leurs joueuses et joueurs engagés. Fans historiques, elles sont de véritables expertes de la franchise et partagent leurs souhaits pour l'avenir du jeu dans cette vidéo.