L'Epic Games Store arrive sur mobile Fortnite, Fall Guys et Rocket League Sideswipe arrivent tous sur l'Epic Games Store pour iPhone et Android ainsi que sur l'AltStore

L'Epic Games Store est maintenant disponible au téléchargement sur les iPhone dans l'Union européenne et sur Android dans le monde entier. Vous y trouverez Fortnite, Rocket League Sideswipe et le tout nouveau jeu Fall Guys pensé pour une expérience mobile. Nous essayons maintenant de permettre aux développeurs d'ajouter leurs jeux et applications sur l'Epic Games Store dans le futur. Nous mettons aussi nos jeux à disposition dans des boutiques indépendantes comme l'AltStore dès aujourd'hui.

L'Epic Games Store pour les iPhone dans l'Union européenne et sur Android dans le monde entier

Vous trouverez des instructions pour télécharger et installer l'Epic Games Store sur votre appareil mobile ici pour les utilisateurs iOS et ici pour les utilisateurs Android. Vous pourrez trouver plus d'informations sur nos jeux sur nos blogs Fortnite, Fall Guys et Rocket League Sideswipe. N'oubliez pas, Fortnite Battle Royale Chapitre 5 - Saison 4 : Jugement fatal sort aujourd'hui et vous pouvez y jouer sur mobile et sur toutes les autres plateformes.

Grâce à la législation sur les marchés numériques, nous sommes disponibles sur les appareils iOS dans l'Union européenne, mais Apple empêche toujours les autres utilisateurs iOS en dehors de l'Europe d'accéder à Fortnite et à l'Epic Games Store sur iOS.

Pour le moment, la procédure d'installation de l'Epic Games Store sur iOS et sur Android est longue, car Apple et Google font exprès de présenter des expériences d'installation de qualité médiocre avec de multiples étapes, des paramètres mobiles confus et des messages d'avertissements. Nous continuons de nous battre au tribunal et travaillons avec des médiateurs dans le monde entier pour supprimer les clauses anticoncurrentielles qu'Apple et Google imposent aux développeurs et aux consommateurs, pour que nous puissions construire une meilleure boutique pour tout le monde.

Fortnite, Rocket League Sideswipe et Fall Guys sur des boutiques d'applications tierces

Nous collaborons avec des boutiques d'applications mobiles de tierces parties pour rendre nos jeux disponibles sur n'importe quel marché en ligne offrant de bonnes conditions pour tous les développeurs. Pour commencer, nous proposons nos jeux sur l'AltStore dès aujourd'hui pour les utilisateurs iOS dans l'Union européenne. Nous travaillons également à proposer nos jeux sur Aptoide pour les utilisateurs iOS dans l'Union européenne et sur One store pour les utilisateurs Android. Nous avons hâte de sortir nos jeux sur d'autres boutiques dans le monde entier.

Le vent tourne et l'écosystème mobile s'ouvre enfin à la concurrence. Nous remercions la Commission européenne d'avoir rendu possible la sortie de l'Epic Games Store et l'offre de nos jeux aux utilisateurs iOS dans l'Union européenne. Maintenant, tous les utilisateurs iOS européens et tous les utilisateurs Android peuvent accéder à notre boutique et nos jeux, comme ils ont toujours pu le faire sur des plateformes ouvertes comme PC et Mac. Le combat est loin d'être terminé, mais c'est un réel progrès pour les développeurs et les consommateurs qui peuvent profiter de la concurrence et d'un plus grand choix",

déclare Tim Sweeney, PDG et fondateur d'Epic Games.

Rendez-vous sur notre site internet ici sur votre appareil Android ou iOS dans l'Union européenne pour télécharger l'Epic Games Store et commencer à jouer à Fall Guys, Rocket League Sideswipe et Fortnite.