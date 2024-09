Marius Perrier, étudiant en Mastère Game Art à Ynov, décroche une médaille d'Excellence aux Worldskills Lyon 2024

La France termine troisième sur le podium des nations aux Worldskills Lyon 2024, signant sa meilleure performance de tous les temps avec 37 médailles dont 6 en or.

1 400 talents venus de plus de 80 pays et régions se sont mesurés sur 64 métiers pendant une semaine.

Deux étudiants d'Ynov faisaient partie de la délégation française : Marius Perrier, étudiant en Mastère 3D Game Art à Lyon Ynov Campus et Dorian Giraud, étudiant en Mastère Administrateur des systèmes et des réseaux informatiques à Nantes Ynov Campus.

Marius Perrier remporte la médaille d'Excellence pour la France dans la catégorie "3D Digital Game art".

1er européen de la compétition et 7e mondial.

Etudiant en Mastère 1 Game Art à Lyon Ynov Campus, Marius Perrier réalise son mastère en alternance en tant que mentor au sein de son campus. Après sa victoire aux épreuves régionales, il décroche la seconde place lors de la finale nationale, ce qui lui vaut le titre de vice-champion de France.

Marius a suivi pendant un an un programme intensif pour participer à la finale internationale des WorldSkills. Son travail et sa détermination lui ont permis de se hisser parmi les meilleurs jeunes talents du monde dans sa catégorie (classé 1er européen et 7e mondial), lui permettant de remporter la médaille d'Excellence. La médaille d'Excellence récompense les compétiteurs ayant accumulé un certain nombre de points sur le barème de notation lors de leurs épreuves.

Dorian Giraud, étudiant en Mastère Expert Cloud, Sécurité & Infrastructure à Nantes Ynov Campus, avait remporté quant à lui deux médailles d'or, régionale et nationale, aux WorldSkills France. Il était ainsi le seul étudiant français en informatique à défendre nos couleurs dans la redoutable catégorie Administrateur des systèmes et des réseaux informatiques. Son parcours exemplaire tout au long de l'année et lors de cette semaine de finale ainsi que son engagement sans faille dans la compétition ont démontré un caractère et un niveau d'excellence qui lui promettent un brillant avenir.