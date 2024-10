CapGame rend ses tests d'accessibilité toujours plus accessibles

Depuis plus de 10 ans, l'association de référence dédiée à l'accessibilité des jeux vidéo aux personnes en situation de handicap teste les dernières sorties au regard de leur adaptabilité aux différents profils de joueurs en situation de handicap. Après avoir développé des versions vidéo sous-titrées et des tests en live sur Twitch pour que chacune et chacun puissent trouver le format qui lui convient le mieux, CapGame propose désormais une traduction anglaise de son format originel.

CapGame propose des tests d'accessibilité destinés aux joueuses et joueurs, mais aussi à leurs accompagnants, afin qu'ils puissent choisir leurs jeux en fonction de leur adaptabilité à leur handicap.

Réalisés par une équipe d'une dizaine de testeurs en situation de handicap de profils très différents, permettant de varier les regards et de prendre en compte les ressentis individuels, ces tests s'appuient sur une même grille d'évaluation technique puis sur une phase complémentaire "manette en main". Dernièrement, au rythme d'au moins un test mensuel, ce sont ainsi Star Wars Outlaws, Akimbot, Space Marine 2 ou FC 25 qui ont été passés au crible et évalués au regard de leur jouabilité et de leur prise en compte des troubles moteurs, visuels, auditifs et/ou cognitifs.

D'abord proposé exclusivement sous forme d'articles de blog, l'association a depuis développé un format de vidéos sous-titrées disponible sur YouTube puis lancé, en septembre 2023, des sessions live sur Twitch. Depuis cette année, elle offre désormais une version anglophone de ses tests afin de toucher de nouveaux publics non-francophones, à commencer par les joueuses et joueurs.

Mais, pour Stéphane Laurent, responsable de cette activité au sein de l'association,

CapGame a également de nombreux contacts avec des studios qui utilisent ces tests pour avoir un retour sur l'accessibilité de leur propre jeu. L'anglais étant la langue de référence de l'industrie vidéoludique, ces traductions assurées par une professionnelle visent à faciliter les échanges au sein des équipes de développement, et plus largement à initier ou à renforcer leur réflexion autour de cette thématique afin qu'elle soit mieux comprise sinon prise en compte".

Pour retrouver tous les tests déjà disponibles :

en version écrite ou audio : https://www.game-lover.org/

en version anglaise : https://www.game-lover.org/en/

en vidéo sous-titrée : https://www.youtube.com/@capgame7094

en live : https://www.twitch.tv/capgame_france

Si vous souhaitez en savoir plus sur ces tests d'accessibilité, et plus généralement sur l'association CapGame, profitez de la Paris Games Week pour rencontrer l'équipe CapGame.