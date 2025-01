Loisirs Numériques se mobilise pour les mahorais avec deux événements Des initiatives solidaires pour venir en aide aux victimes du cyclone Chido

Streamers pour Mayotte - le stream caritatif en soutien à Mayotte - se tient du 3 au 9 janvier.

- le stream caritatif en soutien à Mayotte - se tient du 3 au 9 janvier. Et Bundle pour Mayotte - des jeux mis à disposition pour lever des fonds qui sont également reversés à un organisme venant en aide à la population mahoraise - démarre le 10 janvier.

Streamers pour Mayotte - Agir collectivement

Le 15 décembre 2024, le cyclone Chido a frappé Mayotte, le département français le plus pauvre, avec des rafales atteignant les 200 km/h. Le bilan est lourd : 39 morts, plus de 5 600 blessés et de nombreuses personnes encore portées disparues. Certaines zones sont privées d'eau potable et d'électricité, et les familles vivent avec des provisions limitées.

Face à cette catastrophe, l'association Loisirs Numériques lance un stream caritatif en soutien aux mahorais, dans l'objectif de collecter des fonds pour aider les sinistrés et de promouvoir un élan de solidarité au sein de la communauté des steamer-euses.

Du 03 au 09 janvier 2025, des streamer-euses se mobilisent sur leur chaîne Twitch pour récolter des dons afin d'aider les victimes du cyclone. L'intégralité des fonds récoltés sera reversée à Médecins du Monde. À Mayotte, l'ONG est présente depuis plusieurs années pour offrir un accès à des soins médicaux de qualité, notamment aux personnes vivant dans des conditions précaires. Depuis le passage du cyclone Chido, Médecins du Monde a adapté ses actions pour répondre à l'urgence sanitaire et humanitaire.

Appel à participation

Le coeur de Streamers pour Mayotte est la mobilisation des streamers, à l'heure actuelle plus de 40 streamers participent à l'événement !

Les streamers souhaitant participer à l'événement peuvent encore s'inscrire ici : Formulaire d'inscription

Une fois l'inscription validée, les participants rejoignent le Discord de Loisirs Numériques. Des éléments de communication (visuels, overlay, liens de la cagnotte) leur sont fournis pour promouvoir l'événement.

Vous pouvez retrouver les streamer-euses tous les jours, dès ce vendredi 3 janvier à 8h, jusqu'au jeudi 9 janvier 23h59. Il y a entre autres la présence de Mamapaprika, Nat_Ali, HugoAuPerchoir, Denis Masseglia !

Vous pouvez retrouver le planning de la journée chaque jour sur nos réseaux sociaux.

Il est possible de soutenir financièrement les personnes sinistrées en faisant un don? ! Chaque don effectué à Médecins du Monde permet de bénéficier de 75% de réduction fiscale. Ainsi, un don de 100 euros revient à 25 euros dépensés après la déduction d'impôts.

Je fais un don