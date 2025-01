Avec une croissance de 40 % en 2024, Madbox, spécialiste français des jeux vidéo mobiles, poursuit sa dynamique avec l'ouverture d'un nouveau studio à Annecy

Madbox, spécialiste français des jeux mobiles, connaît une croissance de 40% en 2024, malgré un marché en crise. Ce succès repose notamment par l'intégration de la production, de la conception à la distribution de jeux casual comme Pocket Champs, qui cumule plus 45 millions de téléchargements en trois ans et 5 millions de joueurs mensuels. Pour soutenir cette dynamique, Madbox a recruté plus de 30% de ses effectifs en 2024 et vient d'ouvrir un nouveau studio à Annecy pour renforcer ses équipes de développement de nouveaux jeux.

Culture, Créativité, Innovation, Agilité : les piliers de la croissance de Madbox

Madbox connaît une croissance remarquable de 40% et une profitabilité qui double en 2024.

Forte d'une équipe de 100 passionnés, Madbox poursuit sa mission de donner le sourire à des millions de personnes. Grâce à une approche 100% intégrée, résolument axée sur l'utilisateur et l'évolution de la consommation de média, Madbox cherche à créer des jeux, accessibles, universels et uniques, pour se distinguer et toucher le maximum de joueurs.

Parmi ses succès emblématiques, Pocket Champs illustre cette réussite, avec plus de 45 millions de téléchargements en seulement trois ans et 5 millions de joueurs actifs à travers le monde chaque mois.

La culture d'entreprise, les Madboxers (nos équipes) et l'innovation sont au coeur de notre réussite ! Nous encourageons chaque membre de notre équipe à partager ses idées et à s'engager activement dans le développement de nos projets, favorisant une synergie créative. Nous développons également des outils d'automatisation avancés pour réduire le temps de développement de nos jeux et améliorer nos performances commerciales."

déclare Maxime Demeure, Président de Madbox

Un nouveau studio à Annecy pour le développement de nouveaux jeux

Après Barcelone, Madbox inaugure son troisième studio à Annecy pour renforcer ses équipes dédiées au développement de nouveaux jeux. Ce nouveau studio, qui abrite deux équipes "Nouveaux Jeux", est situé dans les Papeteries, un espace de coworking pour les entreprises créatives et visuelles, offrant un environnement propice à la création.

Pour accompagner son développement en 2025, Madbox prévoit également d'augmenter ses effectifs de 15%, dont la moitié pour le studio d'Annecy. Cette expansion vise à renforcer les équipes multiculturelles de Madbox, qui comptent 20 nationalités. La diversité culturelle est essentielle pour l'entreprise, et le studio facilite l'arrivée de talents internationaux en offrant un soutien pour l'obtention des visas, grâce à sa présence dans le classement FT120.

L'année 2025 s'annonce passionnante pour Madbox. Nos talents sont impatients de repousser les limites du jeu vidéo et de proposer des expériences uniques aux joueurs du monde entier. Annecy, avec son cadre et son dynamisme culturel, offre l'environnement parfait pour inspirer nos créateurs et encourager l'innovation. Je suis convaincu que ce nouveau studio avec ces créations donnera le sourire à des millions de joueurs."

déclare Maxime Demeure, Président de Madbox