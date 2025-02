Adobe et Iamag offrent un accès exclusif et gratuit à des Master Classes d'exception

Iamag, la plateforme dédiée aux artistes du divertissement, s'associe à Adobe pour offrir un accès gratuit à une sélection exclusive de Master Classes animées par des artistes et experts de renommée mondiale durant Iamag Master Classes 25.

Disponible dès maintenant sur le formulaire d'inscription gratuit Iamag Master Classes / Adobe, cette initiative permet aux créatifs du monde entier de se former auprès des meilleurs talents de l'industrie, grâce au soutien d'Adobe, leader des solutions créatives.

Lieu : Forum des Images

Date : 7 mars à Partir de 14h00

Programme des sessions gratuites

Inscription : https://teamwork.adobe.com/adobe-at-iamag/

13h30 - 14h00 | Accueil et Enregistrement

Enregistrement au bureau d'accueil.

14h00 - 15h30 | Elevez votre flux de travail créatif du 2D au 3D

Rejoignez les artistes Adobe, Eloïse et Laura, qui dévoileront les dernières fonctionnalités et innovations de Creative Cloud et Substance 3D. Vous découvrirez des astuces et techniques pour explorer le flux de travail du 2D au 3D avec Fresco, Illustrator, Project Neo et Substance 3D. De plus, vous apprendrez comment Adobe continue d'améliorer les workflows et soutient les artistes dans leur parcours créatif.

15h30 - 16h00 | Pause

16h00 - 17h00 | Mortem : Un voyage collaboratif dans la création d'un court-métrage d'animation

Les artistes numériques Florent Bizec et Frédéric Colin partageront le parcours créatif derrière leur court-métrage d'animation "Mortem". En seulement deux mois, ils ont collaboré pour donner vie à ce projet, depuis l'inspiration initiale et la narration jusqu'à la création des assets et le compositing, en utilisant des outils tels que Substance 3D, After Effects et Cinema 4D. Ils discuteront également de la manière dont les leçons tirées de collaborations précédentes ont contribué au succès de "Mortem".

Accès gratuit et opportunités supplémentaires

En plus de ces sessions gratuites, les participants auront l'opportunité de visiter le stand Adobe et de rencontrer les partenaires d'Iamag tout au long de l'après-midi. C'est une occasion unique de découvrir les dernières innovations, d'échanger avec des professionnels du secteur et d'élargir votre réseau.

Inscrivez vous sur https://teamwork.adobe.com/adobe-at-iamag/