Hommage à Bill Atkinson, pionnier de l'informatique graphique

Le monde de la technologie vient de perdre l'un de ses bâtisseurs les plus discrets, mais aussi l'un des plus influents. Bill Atkinson, ingénieur emblématique d'Apple et inventeur de logiciels majeurs comme MacPaint et HyperCard, est décédé le 5 juin 2025 à l'âge de 74 ans.

L'homme derrière l'interface

Recruté par Apple en 1978 sur l'insistance de Jef Raskin et Steve Jobs, Bill Atkinson a été un acteur central du développement du Macintosh. Il conçoit QuickDraw, une bibliothèque graphique révolutionnaire qui permet d'afficher, avec fluidité et précision, fenêtres, menus et icônes - fondations des interfaces modernes. Il est également à l'origine du double-clic, du lasso de sélection et des célèbres rectangles arrondis qui sont devenus une signature visuelle d'Apple

MacPaint et l'invention du dessin numérique

En 1984, Atkinson marque l'histoire avec MacPaint, un logiciel de dessin bitmap fourni avec les premiers Macintosh. Pour la première fois, un utilisateur non technicien pouvait dessiner à la souris, zoomer ou manipuler des formes sur un écran, préfigurant tous les outils graphiques modernes. Steve Jobs affirmait alors que "MacPaint à lui seul pouvait vendre un Mac".

HyperCard, précurseur du Web

En 1987, il imagine HyperCard, un outil de création multimédia basé sur un système de cartes interactives et de scripts en langage naturel (HyperTalk). HyperCard a permis à des milliers d'utilisateurs, amateurs comme professionnels, de créer des jeux, des bases de données et des contenus interactifs - bien avant l'arrivée du Web. Des figures comme Tim Berners-Lee ou les créateurs de Myst ont reconnu son influence majeure

Une vision humaniste de la technologie

Après avoir quitté Apple en 1990, Atkinson cofonde General Magic, puis se retire progressivement du secteur pour se consacrer à la photographie de nature et à l'exploration de la conscience et des technologies humaines. Il voyait l'informatique non pas comme une fin en soi, mais comme un outil d'expression et de partage. Il déclarait récemment : "Grâce à mon travail chez Apple et General Magic, je suis reconnaissant d'avoir pu apporter une contribution positive à la vie de millions de personnes"

Un héritage vivant

L'héritage de Bill Atkinson est partout : dans nos interfaces, nos logiciels graphiques, nos outils de création numérique. Il a participé à démocratiser l'informatique, en la rendant intuitive, visuelle et accessible. Son nom restera pour toujours associé à une période fondatrice de la micro-informatique - celle où quelques passionnés ont réinventé notre manière d'interagir avec les machines.