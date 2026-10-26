Don't Nod placé en procédure de sauvegarde après un premier semestre 2026 déficitaire

Le studio français Don't Nod a annoncé, le 20 octobre 2026, l'ouverture d'une procédure de sauvegarde par le Tribunal des activités économiques de Paris. Cette décision intervient alors que l'entreprise enregistre une nouvelle perte semestrielle et une diminution de sa trésorerie. Le groupe poursuit parallèlement sa restructuration, avec un projet de réduction des effectifs pouvant concerner jusqu'à 85 postes en France.

Un chiffre d'affaires en baisse de 14 % et une perte nette de 7,1 millions d'euros

Au premier semestre 2026, Don't Nod a réalisé un chiffre d'affaires de 6,1 millions d'euros, contre 7 millions d'euros un an auparavant, soit une diminution de 14 %. Les produits d'exploitation économiques reculent plus fortement, de 56 %, notamment en raison de l'absence de production immobilisée sur la période.

Les revenus issus des ventes de jeux s'établissent à 3,5 millions d'euros. Ils proviennent principalement des revenus de Lost Records : Bloom & Rage sur PlayStation Plus et Game Pass, des premières ventes d'Aphelion, de son intégration au Game Pass et du catalogue existant. Don't Nod précise que les ventes d'Aphelion ont été inférieures à ses prévisions.

Les revenus de développement atteignent pour leur part 2,6 millions d'euros, essentiellement grâce à un projet narratif réalisé par le studio de Montréal pour Netflix.

Malgré les économies engagées, l'EBITDA économique ressort à -4,3 millions d'euros, contre -2 millions d'euros au premier semestre 2025. La perte nette consolidée s'établit à 7,1 millions d'euros, contre 20,8 millions d'euros un an auparavant. Cette amélioration du résultat net s'explique notamment par des dépréciations beaucoup plus importantes comptabilisées en 2025.

Une trésorerie de 9,9 millions d'euros et des besoins de financement

La situation de trésorerie constitue désormais la principale difficulté du groupe.

Au 30 juin 2026, Don't Nod disposait de 9,9 millions d'euros de trésorerie brute, contre 15,5 millions d'euros au 31 décembre 2025. La consommation de trésorerie atteint 5,6 millions d'euros sur le semestre, contre 9,5 millions d'euros un an plus tôt.

Le flux de trésorerie disponible demeure négatif à -5,2 millions d'euros, malgré une réduction significative des dépenses.

Dans son communiqué financier, Don't Nod indique que la poursuite de ses activités au cours des douze prochains mois dépend de l'obtention de financements externes. Le groupe identifie une incertitude significative concernant sa continuité d'exploitation au-delà du 31 janvier 2027.

Cette situation intervient alors que les dettes financières brutes du groupe restent très limitées. Les difficultés portent donc principalement sur la capacité à financer les dépenses courantes et les projets en développement, plutôt que sur le remboursement d'un endettement bancaire important.

Une procédure de sauvegarde avec une période d'observation de six mois

Le Tribunal des activités économiques de Paris a accepté la demande d'ouverture d'une procédure de sauvegarde de Don't Nod Entertainment SA par un jugement du 19 octobre 2026.

Cette procédure, distincte d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire, permet à une entreprise qui n'est pas en cessation des paiements de bénéficier d'un cadre juridique pour réorganiser son activité et rechercher des solutions à ses difficultés financières.

Le tribunal a désigné le cabinet SELARL Detroit, représenté par Maître Charles-Henri Carboni, en qualité d'administrateur judiciaire, et ouvert une période d'observation initiale de six mois.

Les dettes antérieures au jugement sont gelées conformément aux dispositions légales applicables. L'objectif est de permettre la poursuite des activités pendant la recherche d'une solution de financement durable.

Oskar Guilbert, président-directeur général de Don't Nod, explique :

La demande d'ouverture d'une procédure de sauvegarde constitue une démarche d'anticipation et de protection. Elle doit nous permettre de disposer du cadre et du temps nécessaires pour construire une solution durable, tout en poursuivant nos activités et en préservant la valeur de nos actifs, de nos projets et de notre savoir-faire."

Une nouvelle restructuration pouvant concerner 85 emplois en France

Don't Nod poursuit également le programme de transformation engagé fin 2024.

Au premier semestre 2026, les charges de personnel ont diminué de 34 %, à 8,2 millions d'euros, contre 12,5 millions d'euros un an auparavant. Les effectifs moyens du groupe, exprimés en équivalents temps plein, sont passés de 279 à 194 personnes entre juin 2025 et juin 2026.

Les autres charges d'exploitation ont reculé de 35 %, notamment grâce à une diminution des dépenses de marketing, d'édition et de sous-traitance.

Ces mesures n'ont toutefois pas suffi à rétablir l'équilibre financier.

Le 1er septembre 2026, Don't Nod avait annoncé un nouveau projet de réorganisation prévoyant le recentrage du studio français autour d'une seule ligne de production. Jusqu'à 85 postes pourraient être concernés en France, sous réserve de l'issue des procédures d'information et de consultation des représentants du personnel.

Le studio de Montréal, qui développe actuellement un jeu narratif dans le cadre de son partenariat avec Netflix, n'est pas concerné par ce projet de réorganisation.

La recherche de financements conditionne la poursuite des projets

La procédure de sauvegarde doit désormais permettre à Don't Nod de négocier avec ses partenaires et d'identifier les financements nécessaires à la poursuite de ses activités.

Le groupe indique notamment que son projet P14 ne remplit pas actuellement les conditions de financement permettant l'immobilisation de ses coûts de développement, malgré des marques d'intérêt.

La situation de Don't Nod illustre les difficultés de financement auxquelles peuvent être confrontés les studios développant et éditant leurs propres jeux. Les investissements nécessaires à la production précèdent souvent de plusieurs années les revenus commerciaux, ce qui rend ces entreprises particulièrement dépendantes de leur trésorerie et de leur capacité à obtenir des financements.

Pour Don't Nod, les prochains mois seront déterminants pour définir les conditions de poursuite de son activité et l'avenir de ses projets en développement.

Communiqué officiel et données financières