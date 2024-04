Lettre ouverte du P-DG du groupe Embracer sur la transformation en trois entités autonomes cotées en bourse Karlstad, Suède, le 22 avril 2024

A tous,

Mon parcours a commencé il y a plus de 30 ans en vendant des bandes dessinées à des collectionneurs et j'ai toujours rêvé de construire quelque chose de significatif et d'important. Pour moi, la création d'une entreprise ne consiste pas à atteindre une certaine taille ou une certaine position, mais à faire de nombreux petits pas, et parfois quelques grands pas, pour aboutir à quelque chose de plus grand. Aujourd'hui est clairement un jour où nous faisons un plus grand pas. Je suis très enthousiaste à l'idée d'imaginer ce que les prochaines décennies nous réservent. Lors de l'introduction en bourse en 2016, j'ai fait la promesse aux parties prenantes que je serais là pendant au moins 25 ans - et il me reste encore 17 ans pour tenir cette promesse.

La route n'a pas toujours été droite, mais je suis très fier des réalisations rendues possibles par des milliers de personnes talentueuses qui créent un contenu exceptionnel divertissant pour des millions de personnes dans le monde entier. Nous avons aujourd'hui au sein d'Embracer quelques-unes des entreprises et des propriétés intellectuelles les plus extraordinaires de l'industrie des jeux et du divertissement, et il est de mon devoir de veiller à ce que les meilleures conditions possibles soient réunies pour que le succès se poursuive.

Je suis convaincu que le meilleur est encore devant nous.

L'histoire a montré que les groupes diversifiés comme le nôtre peuvent accroître considérablement leurs chances de réussite en adoptant une approche plus souple et plus rapide et en se concentrant sur des segments de marché clés bien définis.

De nombreux exemples inspirants en Suède illustrent comment de grandes entreprises ont obtenu de meilleurs résultats en se divisant en plusieurs sociétés spécialisées distinctes. Je suis profondément motivé et inspiré par ces réussites et je pense qu'elles offrent des perspectives précieuses pour notre propre orientation stratégique. Le moment est venu pour Embracer de devenir trois sociétés cotées en bourse, chacune ayant une taille suffisante, des stratégies cohérentes, des modèles d'entreprise spécialisés et des équipes de direction visionnaires. Plutôt que d'imposer la conformité à des entreprises florissantes, nous devrions favoriser un environnement qui amplifie les succès existants. Je suis convaincu que cela sera plus facile avec trois formules gagnantes distinctes dans des segments de marché spécifiques.

Asmodee est le premier développeur, éditeur et distributeur de jeux de table de la planète. "Coffee Stain & Friends" deviendra le développeur leader et le plus innovant de jeux communautaires pour PC/Console et Mobile. "Middle-earth Enterprises & Friends" développera des jeux immersifs de classe mondiale, dont l'emblématique Lord of the Rings, en s'appuyant sur des capacités AAA internes et de formidables partenariats.

J'ai toujours considéré que mon rôle en tant que PDG du groupe et propriétaire principal était de promouvoir la réussite des entrepreneurs, des créateurs de jeux et des chefs d'entreprise.

Cela ne changera pas.

Je communique également aujourd'hui mon intention de créer une nouvelle structure d'actionnariat à long terme. Celle-ci inclura les participations actuelles dans Embracer (représentant approximativement 20 % du capital et 40 % des votes). J'ai l'intention de rester un actionnaire à long terme, actif, engagé et solidaire des trois entités. Cette structure sera basée sur les valeurs et les idées sur lesquelles Embracer a été fondée, sur la confiance, sur un état d'esprit à long terme et sur le désir d'adopter des perspectives différentes à l'avenir.

Il n'y a pas qu'une seule façon de faire des affaires, mais certains modèles d'entreprise sont plus semblables que d'autres. Il en va de même pour les hommes d'affaires. Les ambitions peuvent être similaires, mais l'approche diffère. Les similitudes entre les entreprises qui formeront Asmodee, "Coffee Stain & Friends" et "Middle-earth Enterprises & Friends" sont frappantes, mais il en va de même pour les différences en matière de stratégies de mise sur le marché et de profils commerciaux. Toutes les entreprises ont un bel avenir devant elles, en perfectionnant ce qui fonctionne pour chacune d'entre elles et en continuant à coopérer lorsque cela s'avère judicieux.

Le groupe dispose d'un potentiel inexploité considérable, que la nouvelle structure permettra, j'en suis convaincu, de libérer. Elle permettra à chaque individu et à chaque équipe de se développer et d'exceller dans leur carrière, tout en leur donnant leur propre direction et leur propre orientation stratégique.

C'est le début d'un nouveau chapitre, un chapitre auquel j'ai l'intention de continuer à participer en tant qu'actionnaire actif, engagé et solidaire des trois nouvelles entités, avec un horizon toujours vert. Le passage à trois sociétés indépendantes renforce la vision d'Embracer, qui consiste à soutenir les entrepreneurs et les créateurs dans une perspective à long terme, afin de leur permettre de continuer à offrir des expériences et des divertissements inoubliables dans le monde entier.

Je tiens tout particulièrement à remercier tous les employés qui nous ont soutenus dans les défis passés. Aujourd'hui marque le premier jour d'un nouveau voyage, rejoignons-le ensemble et créons l'avenir.

C'est le début d'un nouveau chapitre.

Bien cordialement,

Lars Wingefors