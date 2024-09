Sondage sur l'inclusion des personnes en situation de handicap dans l'industrie du jeu vidéo

Créative Handicap agit pour l'inclusion socio-professionnelle des personnes en situation de handicap. Pour cela, elle propose une formation au numérique appelée formation CIARA - TP Concepteur designer UI.

L'association Créative Handicap réalise en ce moment, avec le soutien de la Fondation Malakoff Humanis, une étude d'impact social des actions de la formation CIARA.

Pourriez-vous nous aider et répondre à ce bref questionnaire ci-dessous ?

Ce questionnaire, totalement anonyme, a pour but de mieux comprendre les besoins, motivations et freins à l'accueil en stage et au recrutement de personnes en situation de handicap par les entreprises de la création numérique.

Voici le lien : https://survey.impacttrack.org/521d28ff-33da-4c02-b753-c5462a8e9cca

Ce questionnaire ne devrait pas vous prendre plus de 5 minutes.

Vos réponses sont précieuses pour permettre à la formation CIARA de s'améliorer.