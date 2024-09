Behaviour Interactif fait l'acquisition de Red Hook Studios L'acquisition du créateur de Darkest Dungeon souligne l'engagement de Behaviour dans le domaine de l'horreur

Behaviour Interactif, le plus important studio de jeux vidéo du Canada, est heureux d'annoncer l'acquisition de Red Hook Studios, situé à Vancouver - l'un des principaux développeurs de jeux indépendants du pays.

Red Hook est le créateur de la série Darkest Dungeon qui, grâce au financement participatif, est devenue la franchise d'horreur gothique la plus emblématique de l'industrie. Darkest Dungeon et Darkest Dungeon II, sortis respectivement en 2016 et 2023, se sont vendus à plus de sept millions d'exemplaires. L'équipe de Red Hook compte 29 membres et continuera à fonctionner comme un studio indépendant au sein de Behaviour. ? ?

L'acquisition de Red Hook renforce la position de leader de Behaviour dans le domaine des jeux d'horreur. La franchise phare de Behaviour, Dead by Daylight, a terrifié plus de 60 millions de joueurs dans le monde depuis sa sortie en 2016. En avril, l'entreprise s'est associée à Haenir Studios pour développer Blight : Survival, une épopée médiévale d'action et d'horreur qui s'est imposée comme l'un des titres les plus attendus de l'industrie. Plus récemment, Behaviour et Supermassive Games ont lancé The Casting of Frank Stone, une expérience d'horreur cinématographique qui s'appuie sur la riche histoire de Dead by Daylight. ?

C'est un privilège d'accueillir un développeur de l'envergure de Red Hook", a déclaré Rémi Racine, cofondateur et chef de la direction de Behaviour. "En début d'année, nous avons fixé un objectif ambitieux pour notre avenir en tant qu'éditeur : faire de Behaviour un synonyme d'horreur, et accompagner Dead by Daylight d'un catalogue de jeux d'horreur tout aussi exceptionnels. L'acquisition de Red Hook est un nouveau pas vers cet objectif, et d'autres sont à venir."

Nous avons trouvé des âmes soeurs au sein de l'équipe Behaviour", a déclaré pour sa part Chris Bourassa, cofondateur de Red Hook. "Les deux studios sont canadiens, indépendants et dédiés aux jeux d'horreur fantastiques. Notre différence réside dans l'ampleur, et cette acquisition ouvre la porte à de nouvelles possibilités. Le soutien de Behaviour nous aidera à poursuivre notre vision quant à l'avenir de Red Hook, et à nous concentrer pleinement sur la transformation de Darkest Dungeon en un géant incontesté du genre ''dark fantasy''."

S'associer à Behaviour est excitant à plus d'un niveau", d'ajouter Tyler Sigman, second cofondateur de Red Hook. "Ils ont démontré leur volonté de permettre à notre équipe de continuer à développer Darkest Dungeon à notre manière, tout en bénéficiant de leurs connaissances et de leurs ressources considérables. Nous sommes plus forts ensemble que séparés. Il est essentiel de souligner qu'il y a un amour partagé pour Darkest Dungeon, et avec l'aide de Behaviour, nous pourrons approfondir davantage cette franchise."

Darkest Dungeon est un complément naturel de Dead by Daylight", selon Stephen Mulrooney, chef du produit et chef de la technologie chez Behaviour. "Les deux franchises occupent des positions uniques dans le registre de l'horreur, et les deux offrent aux joueurs un gameplay riche et innovant ainsi que des mondes étranges et originaux. Nous sommes vraiment ravis d'ajouter Darkest Dungeon au portefeuille de jeux d'horreur de Behaviour. Non seulement parce que nous sommes de grands amateurs de ces jeux, mais aussi en raison de la créativité et de la passion inégalées dont font preuve Chris, Tyler et tous les membres de l'équipe de Red Hook."