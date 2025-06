Wizz, l'incubateur des Industries Culturelles et Créatives : l'appel à candidatures pour la promotion 2025 est lancé

La 4e édition de l'incubateur Wizz débutera en septembre avec les lauréats sélectionnés lors de l'appel à candidatures lancé ce 5 mai et qui s'achèvera le 15 juin. L'objectif ? Attirer de nouveaux talents sur le territoire grâce à un écosystème dynamique, des structures adaptées et une volonté locale de développer le tissu économique lié au jeu vidéo, l'animation et l'image numérique.

Le territoire angoumoisin : des atouts pour attirer des projets innovants liés aux Industries Culturelles et Créatives

Plus de 150 entreprises du jeu vidéo, de l'animation, de l'audiovisuel et du numérique, 2 000 professionnels, 16 écoles supérieures spécialisées dans l'image, des fonds dédiés du département de la Charente et de la Région Nouvelle-Aquitaine, un pôle européen de l'image... Labellisée ville créative par l'Unesco, Angoulême oeuvre depuis plus de 50 ans à développer un écosystème fort autour des Industries Culturelles et Créatives.

Fort de cette légitimité, le territoire a décidé de se doter d'un nouvel outil pour faire émerger des projets innovants dans les secteurs du jeu vidéo, de l'animation et de l'image numérique. Avec l'incubateur Wizz, les jeunes talents d'ici ou d'ailleurs trouveront toutes les conditions favorables pour développer leur projet d'entrepreneuriat.

Wizz, l'incubateur dédié aux Industries Culturelles et Créatives qui a fait ses preuves

Wizz a pour ambition de favoriser la création d'entreprises dans les domaines du jeu vidéo, de l'animation et de l'image numérique sur le bassin angoumoisin et de devenir l'incubateur référent au niveau régional.

Le parcours Wizz s'inscrit dans l'offre Eurekatech d'accompagnement déjà existante (incubation, développement, croissance) à destination des entrepreneur.e.s. La technopole, qui compte dans ses équipes une chargée de mission ICC, s'appuie sur un réseau de partenaires experts pour la mise en place de ce nouvel outil : le Pôle Image Magelis, la Région Nouvelle-Aquitaine, les écoles du CNAM Enjmin, le réseau des technopoles de Nouvelle-Aquitaine, le cluster régional des jeux vidéo So Games.

L'appel à candidatures pour la promotion 2025 est lancé

Un appel à candidatures pour rejoindre la promotion Wizz 2025 est ouvert au 5 mai 2025 et s'achèvera le 15 juin 2025. Après sélection du comité de pilotage en juin, 7 projets seront retenus pour débuter un accompagnement de 6 mois à partir de la rentrée de septembre. Le programme s'adresse :

aux particuliers,

aux étudiant.e.s en sortie d'étude,

aux jeunes entreprises de moins d'un an.

La condition : avoir un projet innovant dans les domaines du jeu vidéo, de l'animation et de l'image numérique pour des marchés tels que le patrimoine culturel et touristique, le divertissement, l'éducation et l'apprentissage…

A la clé : un programme complet avec des ateliers collectifs, un suivi individuel, un hébergement offert à la pépinière image, des rendez-vous avec des expert.e.s métier et de l'entrepreneuriat, un accompagnement sur des salons professionnels,...

Des ateliers collectifs :

- Préparation au pitch

- Commercialisation

- Etude de marché

- Marketing & communication

- Relation publishers

- Stratégie de développement

- Financement (BPI/CNC/Région/autre)

- Propriété intellectuelle

- Evaluation et définition du modèle d'affaire

- Etude comptable et création d'entreprise

- Business plan

- Préparation au pitch - Commercialisation - Etude de marché - Marketing & communication - Relation publishers - Stratégie de développement - Financement (BPI/CNC/Région/autre) - Propriété intellectuelle - Evaluation et définition du modèle d'affaire - Etude comptable et création d'entreprise - Business plan Suivi individuel

Animations régulières

Permanences d'experts

Accompagnement sur des salons professionnels

Un espace de coworking

Les postulant.e.s peuvent candidater sur le site Eurekatech dans la rubrique "Incubateur Wizz" : Incubateur Wizz - Eurekatech

Ce qu'il faut retenir

L'incubateur Wizz s'adresse aux jeunes entreprises, particuliers et étudiant.e.s qui souhaitent développer un projet innovant dans le secteur des Industries Culturelles et Créatives (animation, jeu vidéo, image numérique).

L'appel à candidatures pour rejoindre la promotion 2025 est ouvert du 5 mai 2025 au 15 juin 2025 sur le site d'Eurekatech, rubrique "Incubateur Wizz" :

https://www.eurekatech.fr/incubateur-wizz/

Le programme de 6 mois débutera en septembre 2025 pour les projets sélectionnés.