ICC Immersion Allemagne : appel à candidature pour les professionnels jeu vidéo Appel à candidature jusqu'au 12 septembre 2025

ICC Immersion a pour objectif de donner aux entreprises participantes une connaissance approfondie des écosystèmes des pays cibles, de les accompagner dans la définition de leur stratégie au regard des enjeux et contraintes des marchés locaux, et de bénéficier de mises en réseau et d'une immersion dans les pays cibles afin de favoriser des opportunités d'affaires.

Les entreprises seront mises en relation avec les acteurs locaux de l'innovation, des partenaires, financeurs ou clients, par le biais de rencontres sur mesure et la participation à des événements prescripteurs.

Données marché

L'Allemagne est l'un des plus grands marchés du jeu en Europe, avec un chiffre d'affaires de près de 9.405 milliards d'euros en 2024 et environ 12 000 employés dans 786 entreprises. Des studios renommés comme Crytek, Piranha Bytes et Daedalic Entertainment y sont basés ;

Les Allemands dépensent chaque année 9,8 Mrds EUR en matériels et logiciels dédiés aux jeux vidéo ;

Le joueur moyen a 38 ans, et presque la moitié sont des femmes ;

4 % des jeux sortis en 2024 proviennent d'un studio allemand ;

Les tendances actuelles du jeu vidéo en Allemagne montrent une évolution remarquable dans le développement de jeux basés sur l'IA, avec des environnements de jeu sophistiqués et des PNJ réalistes.

Opportunités d'affaires identifiées

Possibilités de collaboration et d'adaptation d'IP entre la France et l'Allemagne ;

Opportunités d'adaptation et de partenariats avec des éditeurs locaux en Allemagne ;

La gamification présente une opportunité majeure dans divers secteurs en Allemagne.

Dans le domaine de l'IA

"The Settlers : New Allies" par Ubisoft Blue Byte à Düsseldorf est une série de jeux vidéo de stratégie en temps réel utilisant l'IA pour améliorer les interactions entre les unités et les personnages non-joueurs. L'IA gère des aspects tels que les stratégies de combat, la gestion des ressources et les comportements de colonisation ;

Le jeu "Desperados III", créé par le studio Mimimi Games GmbH anciennement basé à Munich et aujourd'hui fermé et racheté par le studio viennois Thq Nordic en 2013, a été développé en partie grâce à l'IA. Cette dernière a été sollicitée pour générer le comportement des personnages antagonistes dans le jeu.

Détails du programme

ICC Immersion Allemagne propose une immersion en 2 à 3 étapes, articulant des séquences collectives et individuelles.

Etape 1 : Immersion à distance dans l'écosystème ICC allemand (depuis la France, novembre, 1 mois, en format hybride)

D'une durée d'un mois, l'étape 1 vise à immerger les entreprises sélectionnées au sein de l'écosystème allemand et à leur donner les clés de compréhension de ses spécificités et la connaissance fine des secteurs, essentiels pour créer les conditions de rencontres réussies avec les acteurs locaux.

Etape 2 : Deux immersions collectives en Allemagne avec 7 à 10 jours de programme intensifs (janvier 2026)

Immersion collective et intensive, l'étape 2 a pour objectif de capitaliser sur la connaissance de l'écosystème ICC local et de ses acteurs, ainsi que sur les premières mises en réseau de l'étape 1, afin de vérifier/concrétiser les opportunités identifiées et permettre aux entreprises de nouer des partenariats dans les 2 pays. L'étape 2 se décomposera en deux temps : 4-5 jours d'immersion collective à Berlin et 3-4 jours d'immersion collective en Rhénanie du Nord-Westphalie.

Coût du programme

Grâce au plan France 2030, un soutien financier sera attribué en fonction du chiffre d'affaires et de la taille de l'entreprise postulante. Il sera a minima de 30 %, et pourra s'élever jusqu'à 70% du coût du programme par entreprise pour les TPE, PME et ETI.

Le montant moyen du reste à charge pour les entreprises sélectionnées, pour les étapes 1 et 2 du programme, sera compris entre 2.900 et 3.300 € HT, incluant toutes les dépenses liées au programme dont les frais de déplacements internationaux et l'hébergement sur place.

Les entreprises sélectionnées prendront connaissance du montant exact du reste à charge lors de leur notification de sélection.

Calendrier

Appel à candidature : 22 mai 2025 - 12 septembre 2025

Comité de sélection : fin septembre 2025

Annonce des entreprises sélectionnées : début octobre 2025

Début du programme : novembre - décembre 2025

Immersions en Allemagne : janvier - février 2026

Informations complémentaires et candidatures ici