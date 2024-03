Silver Geek : Lancement de la 9e saison esport du Trophée des seniors

Après une saison 2023 réussie avec 8 finales régionales et une grande Finale Nationale à la Paris Games Week, l'association Silver Geek et ses partenaires ont le plaisir de vous annoncer le lancement de la 9? saison du Trophée des seniors Silver Geek d'e-bowling.

Pour cette édition 2024, ce ne sont pas moins de 53 équipes qui participeront aux 10 finales régionales organisées grâce à l'accueil et au soutien d'événements de jeux vidéo et de culture geek

Du vrai esport avec des vrais compétiteurs

Ces seniors compétiteurs ne sont pas recrutés sur casting par l'association Silver Geek. Ils sont des milliers à s'entraîner pendant plusieurs mois, dans le cadre d'ateliers numériques ludiques animés par des jeunes chaque semaine dans des lieux de vie et d'animation pour les plus de 60 ans.

Qu'il s'agisse d'EHPAD, de résidences autonomie, de centres socioculturels ou encore de bibliothèques, ce sont près de 200 lieux qui participent aujourd'hui à la dynamique nationale, aussi bien en ville qu'à la campagne. Grâce à son réseau de partenaires locaux, les activités de Silver Geek se déploient en 2024 aussi bien à Paris, Marseille ou Toulouse, qu'à Marcy-l'Etoile (3500 habitants), Sommières (4700 habitants) ou encore Pujols (3700 habitants).

Cette compétition Esport senior née en 2015 à la Gamers Assembly de Poitiers fait aujourd'hui la renommée nationale voire internationale de Silver Geek. Elle est une composante fondamentale de l'action plus globale de l'association qui utilise le numérique et le jeu vidéo pour améliorer la santé et le bien-être des seniors, développer les liens sociaux et intergénérationnels tout en réduisant la fracture numérique.

Le programme des 10 finales régionales

16 mars : Finale Auvergne-Rhône-Alpes : Clermont Geek Convention / Clermont-Ferrand

30 avril : Finale Nouvelle-Aquitaine : Gamers Assembly / Poitiers

6 avril : Finale Pays-de-la-Loire : Angers Geek Fest / Angers

4-5 mai : Finale Sud-PACA : Play Azur Festival / Nice

18 mai : Finale Hauts-de-France : Geek Days Lille / Lille

1-2 juin : Finale Occitanie : Toulouse Game Show / Toulouse

15 juin : Finale Grand-Est/BFC : Convention Geek Unchained / Mulhouse

28 juin : Finale Centre-Val-de-Loire : Japan Tours Festival / Tours

11-14 juillet : Finale Île-de-France : Japan Expo / Villepinte

En attente de confirmation : Finale Nord-Ouest

Les coulisses de la Finale nationale à la PGW 2023

Les 8 équipes championnes régionales se retrouvaient à la Paris Games Week en novembre dernier.. Vous pouvez revivre l'aventure de la Communauté Silver Geek à travers plus de 25 minutes d'images inédites des coulisses de l'apothéose de l'édition 2023 : Les seniors à la Paris Games Week avec Silver Geek