Vidéo de la table ronde Villette eSport 24 - L'économie de l'eSport en question

Cette vidéo présente la table ronde consacrée à l'économie de l'eSport, organisée lors de la première journée de Villette eSports. Vanessa Chicout, vice-présidente d'Afrogameuses en est la modératrice, avec pour invités Benjamin Taouss, sponsorship manager d'Aldi france, Paul Arrivé, journaliste esport pour le journal L'Equipe et Emmanuel Forsans, directeur général de l'AFJV. Ensemble ils explorent l'évolution de l'eSport, sa définition, la croissance de son audience, les modèles économiques et sa place dans les médias et le divertissement.

Crédits : EPPDCSI 2024