Chine : plus de 1 400 jeux vidéo approuvés en 2024 et un marché en pleine expansion

En 2024, la Chine a approuvé plus de 1 400 titres de jeux vidéo, un record depuis 2019. Parmi eux, 1 306 jeux domestiques et 110 jeux étrangers ont été validés, contre respectivement 977 et 98 l'année précédente. En décembre, 122 jeux chinois et 13 étrangers ont été approuvés, incluant des titres notables comme Ananta de NetEase et Uncharted Waters : Legend sous licence d'Alibaba.

Cette hausse témoigne d'une amélioration du cadre réglementaire après le durcissement de 2021, où une pause de huit mois dans l'approbation des licences avait été imposée. Des règles strictes pour les mineurs restent en vigueur, limitant leur temps de jeu à une heure par jour les week-ends et jours fériés.

En parallèle, le marché chinois a connu des succès marquants, comme le lancement de son premier jeu vidéo AAA, Black Myth : Wukong, qui s'est vendu à 10 millions d'exemplaires en moins de quatre jours. Ce titre a remporté plusieurs prix prestigieux, dont Best Action Game et Players' Voice aux Game Awards.

Le secteur a généré 325,8 milliards de yuans (44,6 milliards USD) en 2024, soit une hausse de 7,5 %. Le nombre de joueurs a légèrement augmenté, atteignant 674 millions. Les développeurs chinois ont également enregistré une croissance notable sur le marché international, réalisant 18,6 milliards USD de revenus, en hausse de 13,4 % par rapport à 2023.

Plus d'informations