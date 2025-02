Rétrospective 2024 de l'Epic Games Store

Chiffre d'affaires et engagement

74 millions d'utilisateurs actifs mensuels en décembre 2024

1,09 milliard de dollars dépensés par les joueurs PC sur l'Epic Games Store

255 millions de dollars dépensés par les joueurs sur des jeux PC tiers dans l'Epic Games Store

Jeux gratuits

89 jeux gratuits offerts

595 millions de jeux gratuits réclamés

2 229 $ de valeur totale par joueur

76 % de score moyen sur tous les jeux gratuits

La rétrospective 2024 de l'Epic Games Store est désormais disponible, avec un retour sur cette année passée et des informations sur ce que les joueurs et joueuses du monde entier peuvent attendre de la suite, notamment avec les nouvelles fonctionnalités et les sorties les plus attendues.

La communauté Epic Games Store continue de croître et nous comptons désormais plus de 295 millions d'utilisateurs PC (en hausse de 25 millions par rapport à 2023) et un total de 898 millions de comptes multiplateformes Epic (en hausse de 94 millions par rapport à 2023).

Les joueurs s'impliquent plus que jamais, accumulant 2,68 milliards d'heures de jeu avec des jeux tiers en 2024. Ils ont également plus de jeux à jouer, le catalogue de la boutique s'élargissant avec 1 100 nouveaux jeux grâce à l'adoption continue des outils d'auto-édition et des programmes d'adhésion qui permettent aux développeurs de prendre 100 % de tous les revenus.

Cela inclut les programmes existants Avant-premières Epic et Maintenant sur Epic, ainsi que le récent Launch Everywhere with Epic, un nouveau programme destiné aux développeurs d'Unreal Engine offrant une réduction du taux de redevance de 5 % à 3,5 % sur toutes les plateformes et boutiques pour les jeux Unreal Engine éligibles publiés sur l'Epic Games Store à partir de 2025.

