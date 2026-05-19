Blue Clementine : trois vétérans de Celsius Online créent un nouveau studio de jeux vidéo à Paris Chloé Henaut, Mathias Latournerie et Lévan Sardjevéladzé annoncent la création de Blue Clementine, un studio de jeux vidéo plaçant l'excellence technique et créative au coeur de son approche

Un studio dirigé par trois professionnels aguerris Blue Clementine est dirigé par trois professionnels reconnus : Lévan Sardjevéladzé (Président) - Fondateur de Celsius Online et Président du Syndicat National du Jeu Vidéo

Chloé Henaut (Directrice des Opérations) - Ancienne Directrice Liveops chez Celsius Online

Mathias Latournerie (Directeur Technique) - Ancien Directeur Technique chez Celsius Online Les premiers projets du studio seront dévoilés ultérieurement. L'excellence comme boussole Dans un contexte où plusieurs évolutions technologiques majeures sont simultanément en cours, nous avons voulu inscrire au coeur du studio l'utilisation des outils et processus les plus modernes."

Mathias Latournerie, Directeur Technique Pour moi, l'excellence repose sur une méthode : se concentrer absolument sur l'essentiel. Un gameplay innovant, une UX irréprochable... C'est la maîtrise de ces éléments-clefs qui forge la véritable valeur d'une production."

Chloé Henaut, Directrice des Opérations Trois citations dans un communiqué de presse ? Vous êtes complètement fous. De toute façon, personne ne lira la troisième."

Lévan Sardjevéladzé, Président