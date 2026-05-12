gamescom congress 2026 : appel à propositions ouvert jusqu'au 27 mai

Les organisateurs du gamescom congress 2026 ont lancé leur appel à contributions pour la prochaine édition de cette conférence européenne consacrée aux usages et aux impacts du jeu vidéo dans la société. Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 27 mai 2026.

Organisé dans le cadre de la gamescom, le gamescom congress se présente comme l'une des principales conférences européennes dédiées au potentiel des jeux vidéo et des technologies interactives dans des domaines dépassant le seul divertissement.

Deux grandes thématiques pour l'édition 2026

L'appel à propositions s'articule cette année autour de deux grands axes.

"The Playing Field of Democracy"

Cette première thématique s'intéresse au rôle du jeu vidéo dans :

l'éducation civique,

la participation citoyenne,

la résilience démocratique,

ou encore la lutte contre la désinformation et les radicalisations.

Les organisateurs recherchent notamment des projets, études de cas et retours d'expérience liés :

à l'éducation aux médias,

aux civic tech et serious games,

aux dispositifs participatifs,

à la mémoire historique,

ou encore aux enjeux de régulation et de protection des publics.

"The Games Effect"

Le second axe porte sur l'utilisation des jeux vidéo, des technologies de jeu et des mécaniques ludiques dans d'autres secteurs d'activité.

Les domaines concernés incluent notamment :

la santé et le bien-être,

l'éducation et la formation,

l'architecture et l'urbanisme,

les industries culturelles,

la recherche scientifique,

les RH et le management,

l'industrie et la logistique,

les services publics,

la transition écologique,

ainsi que l'intelligence artificielle.

Un appel ouvert à de nombreux profils

Les organisateurs invitent chercheurs, studios, entreprises, institutions publiques, ONG, acteurs culturels et professionnels du jeu vidéo à soumettre des interventions s'appuyant sur des résultats concrets, des expérimentations ou des cas d'usage réels.

L'objectif du gamescom congress est de mettre en avant le rôle croissant du jeu vidéo et des technologies interactives comme outils d'innovation, de transformation et d'engagement dans de nombreux secteurs.

Informations pratiques

Date limite de candidature : 27 mai 2026

Evénement : gamescom congress 2026

Lieu : Cologne (Allemagne)

Les modalités de participation et le formulaire de soumission sont disponibles sur le site officiel du gamescom congress.