Devenez le prochain champion de France de 3D Game Art - Les inscriptions pour la 49ème édition des WorldSkills sont ouvertes

Vous êtes né après le 1er janvier 2006, vous êtes passionné par la création d'assets 3D et vous voulez tester votre talent en compétition ? La compétition WorldSkills lance sa 49e édition.

WorldSkills : C'est quoi ?

Il s'agit de la plus grande compétition des métiers au monde. Souvent qualifiée de "Jeux Olympiques des Métiers", elle permet à de jeunes professionnels de démontrer leur excellence technique lors d'épreuves de haut niveau. L'objectif est de promouvoir la formation professionnelle et de porter haut les couleurs du savoir-faire français à l'international.

En 3D Game Art, les candidats doivent faire preuve de polyvalence sur toute la chaîne de production d'un asset de jeu vidéo (Concept, Modélisation, UVs, Texturing et Intégration moteur), le tout dans un temps limité et selon un cahier des charges professionnel strict.

L'aventure WorldSkills est accessible à tous (sous condition d'âge) et commence par un engagement léger : une seule journée d'épreuves lors des sélections régionales.

Pour les champions, l'expérience change de dimension lorsqu'ils rejoignent leur équipe régionale aux côtés des vainqueurs des autres métiers. Ce parcours inclut généralement trois week-ends de préparation physique et mentale pour aborder sereinement les qualifications et les finales nationales.

L'ultime étape attend les champions de chaque métier qui intègrent l'Equipe de France. S'ouvre alors un programme de préparation d'excellence, incluant des stages internationaux, afin de se préparer au plus haut niveau pour la compétition mondiale.

Le parcours de la 49ème édition

Sélections Régionales : Hiver 2026

Les épreuves se déroulent au niveau local pour désigner le champion de chaque région.

Finales Nationales : Orléans, octobre 2027

Une immersion totale de 3 jours d'épreuves intensives, face à un public et un jury d'experts.

Compétition Internationale : Aichi, Japon, Automne 2028

Le champion de France intègre l'équipe de France pour affronter les meilleurs mondiaux.

Condition d'âge requise : Pour participer à l'aventure, les compétiteurs doivent avoir moins de 23 ans l'année de la compétition mondiale (pour cette édition, il faut être né à partir du 1er janvier 2006).

Pourquoi s'inscrire ?

Un cadre ultra-professionnel : Se confronter à des contraintes de production réelles (gestion du stress, respect d'un cahier des charges, rigueur technique).

: Se confronter à des contraintes de production réelles (gestion du stress, respect d'un cahier des charges, rigueur technique). Une ligne supplémentaire sur le CV : Participer aux WorldSkills est un gage de qualité que vous pouvez valoriser.

: Participer aux WorldSkills est un gage de qualité que vous pouvez valoriser. Une aventure humaine : Pour ceux qui atteindront les finales nationales, c'est l'opportunité d'intégrer un collectif soudé, de bénéficier de coachings physiques et mentaux, et de se dépasser.

Inscrivez-vous dès maintenant

Pour plus d'informations, explorez le site de WorldSkills France : worldskills-france.org

Lien direct pour l'inscription : S'inscrire à la 49e édition