SpeeDons 2026 : une édition record, avec plus de 2,34 millions d'euros récoltés pour Médecins du Monde, portée par la passion du speedrun

Après quatre jours d'émotions et de performances intenses, le marathon caritatif SpeeDons s'est une nouvelle fois conclu sur un record impressionnant : 2 344 688 € récoltés en soutien de Médecins du Monde ! Du 7 au 10 mai 2026, le Centre des Congrès de Lyon (Amphithéâtre 3000) a accueilli une édition portée par l'énergie des speedrunners, la créativité des animations et la générosité d'une communauté toujours plus mobilisée.

Une édition 2026 mémorable

Pour cette sixième édition, SpeeDons a réuni des milliers de participants sur place et une audience en ligne toujours plus massive, engagés autour d'un objectif commun : soutenir Médecins du Monde tout en célébrant la performance vidéoludique. Le défi était ambitieux, et il a été relevé avec brio : avec 2 344 688 € collectés, l'événement dépasse une nouvelle fois le record de l'an dernier (2 231 146 €), confirmant l'enthousiasme et la solidarité grandissante autour du marathon.

Cet élan exceptionnel de générosité prouve que la solidarité citoyenne est toujours bien vivante ! Merci à toute la communauté SpeeDons pour son engagement fidèle qui permettra à Médecins du Monde de poursuivre avec force son combat auprès des populations les plus vulnérables."

Guillaume Cotillard, Directeur développement et communication de Médecins du Monde.

Des performances marquantes et des temps forts

Toujours orchestré par MisterMV, SpeeDons 2026 a réuni de nombreux créateurs de contenu et figures incontournables du speedrun. Parmi eux : Zerator, Horty, DamDam Live, Etoiles, TPK, Jarmou et bien d'autres ! Pendant quatre jours, le public a vibré au rythme de runs impressionnants, d'animations interactives et de moments d'échange mettant en lumière les actions de Médecins du Monde.

Cette édition a également été marquée par une séquence exclusive autour de Fading Echo, le nouveau jeu du studio lyonnais Emeteria édité par New Tales. Présenté sur scène à travers un speedrun de sa démo, ce titre attendu en 2026 a offert un aperçu original de son gameplay basé sur la maîtrise des éléments et la transformation du personnage.

Le succès de SpeeDons repose avant tout sur l'engagement et la générosité de sa communauté. Les fonds collectés permettront à Médecins du Monde de poursuivre et développer ses actions humanitaires, en France comme à l'international.

Le Speedrun : une discipline d'excellence

Le speedrun consiste à terminer un jeu vidéo le plus rapidement possible, en exploitant des techniques avancées, des optimisations poussées et parfois des glitchs.

Derrière chaque performance se cache un travail de précision et des heures d'entraînement. Certains records illustrent parfaitement ce niveau d'exigence, comme celui de Super Mario Bros, terminé en 4 minutes, 54 secondes et 881 millisecondes.

Toutes les rediffusions des runs présentés lors de SpeeDons 2026 seront disponibles sur la chaîne YouTube officielle.

Rendez-vous en 2027 pour une édition encore plus ambitieuse !