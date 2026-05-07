Appel à projets : un incubateur pour accompagner la sortie de son premier jeu

La technopole angoumoisine Eurekatech lance l'appel à candidatures de la nouvelle édition de Wizz Start, un incubateur désormais entièrement dédié au jeu vidéo indépendant. L'objectif du programme : accompagner de jeunes studios dans la structuration de leur activité et les aider à transformer un prototype ou un concept en projet commercial viable.

Un programme centré sur la professionnalisation

Installé à Angoulême, Wizz Start accompagne chaque année six équipes pendant une durée de six mois, avec une approche mêlant entrepreneuriat, production et stratégie de mise sur le marché.

Le programme s'adresse principalement à des studios en création ou à de jeunes équipes souhaitant franchir une étape souvent critique dans le développement indépendant : le passage de la création à la commercialisation.

Selon le dossier de présentation :

Le problème n'est plus de créer un jeu. Le problème est d'en faire un produit viable".

Structurer un studio et préparer la sortie commerciale

L'accompagnement proposé couvre plusieurs dimensions :

création et structuration de l'entreprise,

modèle économique et business plan,

stratégie de financement,

relations avec les éditeurs,

marketing et communication,

plateformes de distribution,

relations presse et influenceurs.

Le programme inclut également des ateliers animés par des professionnels du secteur, parmi lesquels Thomas Bidaux, Yves Le Yaouanq, Diane Lagrange ou encore David Elahee. Chaque équipe bénéficie d'environ 100 heures d'accompagnement, ainsi que d'un accès à des espaces de coworking, à un réseau de mentors et à différents événements professionnels.

Un programme gratuit pour les projets sélectionnés

Wizz Start est entièrement financé dans le cadre du dispositif porté par Eurekatech et ses partenaires. Aucun frais d'entrée n'est demandé aux équipes retenues.

L'appel à candidatures est ouvert jusqu'au 29 juin 2026, pour un démarrage du programme prévu à la fin du mois de septembre à Angoulême.

Angoulême, un écosystème jeu vidéo en développement

À travers Wizz Start, Eurekatech s'inscrit dans la dynamique de l'écosystème jeu vidéo angoumoisin, porté notamment par Magelis, le Cnam-Enjmin et le réseau régional SO·Games.

Le dossier rappelle que la Nouvelle-Aquitaine constitue aujourd'hui le troisième pôle français de production de jeux vidéo, avec un tissu mêlant studios, écoles et événements spécialisés.

Informations et candidatures

Les informations complètes ainsi que le formulaire de candidature sont disponibles sur le site officiel de Wizz Start.