Nos Futurs - Utopies dans les jeux vidéo
Accueillantes contrées désertiques, dictatures du charbon, industries intestines, palais de jeux d'échecs, anarchisme dans le cyberespace : de quoi seront faits nos lendemains ? La réponse est dans les jeux vidéo bien entendu !
Nos Futurs est un recueil spécial science-fiction et utopies rassemblant différents textes dont trois traduits de l'anglais et sur des jeux aussi variés que Sable, Scorn, Frostpunk ou l'un des premiers donjons textuels : l'incroyable Lambda Moo, pionnier du roleplay dans les jeux vidéos massivement multijoueur·euses.
Avec les articles de Julian Dibbell, Harry Negus, Sam Zucchi, Constantin Dubois-Choulik et Ursula Dégun.
Illustration de couverture par Pierre Ferrero.
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Titre : Nos Futurs - Utopies dans les jeux vidéo
Auteur : Julian Dibbell, Harry Negus, Sam Zucchi, Constantin Dubois-Choulik et Ursula Dégun
Editeur : Vallées de l'Etrange
Commander : sur le site de l'éditeur