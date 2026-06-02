Nos Futurs - Utopies dans les jeux vidéo

Accueillantes contrées désertiques, dictatures du charbon, industries intestines, palais de jeux d'échecs, anarchisme dans le cyberespace : de quoi seront faits nos lendemains ? La réponse est dans les jeux vidéo bien entendu !

Nos Futurs est un recueil spécial science-fiction et utopies rassemblant différents textes dont trois traduits de l'anglais et sur des jeux aussi variés que Sable, Scorn, Frostpunk ou l'un des premiers donjons textuels : l'incroyable Lambda Moo, pionnier du roleplay dans les jeux vidéos massivement multijoueur·euses.

Avec les articles de Julian Dibbell, Harry Negus, Sam Zucchi, Constantin Dubois-Choulik et Ursula Dégun.

Illustration de couverture par Pierre Ferrero.

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Titre : Nos Futurs - Utopies dans les jeux vidéo

Auteur : Julian Dibbell, Harry Negus, Sam Zucchi, Constantin Dubois-Choulik et Ursula Dégun

Editeur : Vallées de l'Etrange

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