Cahiers français : Quand tout devient jeu
Longtemps cantonné à la sphère du loisir, le jeu s'est imposé au coeur de nos existences. Qu'il prenne la forme d'un ticket de loto, d'un jeu vidéo en ligne, d'un plateau partagé en famille ou d'une méthode de formation professionnelle, il traverse désormais toutes les sphères de la vie quotidienne. Sa présence sous diverses formes s'observe tant dans la vie privée que dans le monde professionnel, la communication que la consommation.
Aujourd'hui, les pratiques ludiques s'inscrivent dans des logiques économiques et réglementaires complexes. En France, le jeu d'argent concerne près d'un adulte sur deux et représente un marché légal de 59 milliards d'euros par an.
Ce dossier de Cahiers français se propose d'explorer les multiples dimensions de ce phénomène social : économique, éducative, culturelle, sociologique - autant d'aspects où se redéfinit notre rapport au plaisir, à la règle et notre façon d'envisager les relations humaines. Il interroge la place grandissante des jeux vidéo, l'évolution des jeux de société en France, le développement des jeux d'argent ou encore les mécanismes de la "gamification" qui investissent désormais les univers professionnels et numériques. Le numéro met également en lumière les tensions qui accompagnent cette dynamique : risques d'addiction, encadrement des jeux d'argent, ou encore effets sociaux de dispositifs ludiques omniprésents.
Au sommaire du dossier
- Pourquoi jouons-nous ?
- Grand entretien avec la FDJ : le jeu d'argent et de hasard séduit toujours
- Le rôle de l'Etat dans les jeux d'argent
- La gamification ou le travail du jeu
- Le jeu vidéo, entre évolutions et continuités
- Du café au salon : l'évolution du jeu de société en France
- La théorie des jeux : comprendre les choix stratégiques dans l'économie et au-delà
- Débat : la ludification (ou gamification) de notre société est-elle heureuse ?
N° 452, 118 pages
10,90 €
En vente le 9 juillet 2026
Cahiers français, une revue des éditions La Documentation française
La revue Cahiers français aborde les grands sujets qui nourrissent le débat public. Illustrés par des infographies et de nombreuses photographies, ses articles courts et ses fiches pratiques permettent de ieux comprendre les questions de société, d'économie et de politique.
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Titre : Cahiers français N° 452 - Quand tout devient jeu
Editeur : Editions La Documentation française
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