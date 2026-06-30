Cahiers français : Quand tout devient jeu

Longtemps cantonné à la sphère du loisir, le jeu s'est imposé au coeur de nos existences. Qu'il prenne la forme d'un ticket de loto, d'un jeu vidéo en ligne, d'un plateau partagé en famille ou d'une méthode de formation professionnelle, il traverse désormais toutes les sphères de la vie quotidienne. Sa présence sous diverses formes s'observe tant dans la vie privée que dans le monde professionnel, la communication que la consommation.

Aujourd'hui, les pratiques ludiques s'inscrivent dans des logiques économiques et réglementaires complexes. En France, le jeu d'argent concerne près d'un adulte sur deux et représente un marché légal de 59 milliards d'euros par an.

Ce dossier de Cahiers français se propose d'explorer les multiples dimensions de ce phénomène social : économique, éducative, culturelle, sociologique - autant d'aspects où se redéfinit notre rapport au plaisir, à la règle et notre façon d'envisager les relations humaines. Il interroge la place grandissante des jeux vidéo, l'évolution des jeux de société en France, le développement des jeux d'argent ou encore les mécanismes de la "gamification" qui investissent désormais les univers professionnels et numériques. Le numéro met également en lumière les tensions qui accompagnent cette dynamique : risques d'addiction, encadrement des jeux d'argent, ou encore effets sociaux de dispositifs ludiques omniprésents.

Au sommaire du dossier

Pourquoi jouons-nous ? Grand entretien avec la FDJ : le jeu d'argent et de hasard séduit toujours Le rôle de l'Etat dans les jeux d'argent La gamification ou le travail du jeu Le jeu vidéo, entre évolutions et continuités Du café au salon : l'évolution du jeu de société en France La théorie des jeux : comprendre les choix stratégiques dans l'économie et au-delà Débat : la ludification (ou gamification) de notre société est-elle heureuse ?

N° 452, 118 pages

10,90 €

En vente le 9 juillet 2026

Cahiers français, une revue des éditions La Documentation française

La revue Cahiers français aborde les grands sujets qui nourrissent le débat public. Illustrés par des infographies et de nombreuses photographies, ses articles courts et ses fiches pratiques permettent de ieux comprendre les questions de société, d'économie et de politique.

Commander cet ouvrage

Titre : Cahiers français N° 452 - Quand tout devient jeu

Editeur : Editions La Documentation française

Commander : en ligne