ICC Immersion : réouverture de l'appel à candidatures pour l'Arabie Saoudite 2e édition

ICC Immersion se déploie pour une seconde édition en Arabie Saoudite, un territoire identifié comme riche en opportunités pour les industries culturelles et créatives françaises.

En dépit du contexte régional et dans l'optique d'une situation apaisée d'ici quelques mois, l'équipe ICC Immersion a fait le choix de réouvrir l'appel à candidatures en Arabie Saoudite. Le maintien du programme pourra néanmoins être réévalué en fonction de l'évolution de la situation.

Mis en oeuvre par l'Institut français et Business France, en étroite articulation avec le réseau culturel français à l'étranger, ICC Immersion, programme d'internationalisation des industries culturelles et créatives du plan France 2030, s'adresse aux entrepreneurs culturels qui portent un projet innovant et souhaitent le développer à l'international sur un marché cible.

Conçu en trois étapes, ICC Immersion offre aux entreprises sélectionnées une connaissance approfondie des marchés ciblés, un accompagnement dans la définition de leur stratégie au regard des enjeux et des contraintes des marchés locaux, et organise leur immersion au sein de l'écosystème local permettant de susciter les opportunités d'affaires.

À la suite du succès de la première édition, ICC Immersion Arabie Saoudite 2026 proposera un programme intense de visites culturelles, rencontres professionnelles et séquences de networking.

Pour plus d'informations sur le programme, inscrivez-vous au webinaire d'information :

ICC Immersion Arabie Saoudite le 10 juin 2026 à 14h : lien webinaire

Retrouvez sur notre site tous les détails des programmes et les témoignages de lauréats. Vous pouvez adresser toutes vos demandes de précisions ou questions en contactant l'équipe du programme à l'adresse : info@iccimmersion.com