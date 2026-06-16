Le studio d'animation MIAM! lance MIAM! games S'appuyant sur l'expertise de MIAM! en production 3D temps réel, MIAM! games développe des jeux cosy, non violents et non compétitifs

À l'occasion de son dixième anniversaire, MIAM! annonce le lancement de MIAM! games, un nouveau label dédié au développement et à la production de jeux vidéo premium pour les enfants et les familles, inspirés de ses IP phares. Afin d'accompagner ce lancement, les équipes de MIAM! seront présentes au GameCamp (juin 2026), au MIFA (juin 2026) et à la Gamescom (août 2026).

Créé en 2016 par Hanna Mouchez, MIAM! est aujourd'hui structuré autour de trois activités complémentaires : la production de séries d'animation avec MIAM! animation, un studio de fabrication 3D temps réel avec MIAM! studio, et la distribution internationale de contenus audiovisuels avec MIAM! distribution. Le groupe s'est démarqué par son innovation technologique, sa démarche de production responsable et la création de séries jeunesse à impact. Aujourd'hui, MIAM! rayonne à l'international avec des marques comme Edmond et Lucy, Les Minus et Goat Girl.

Le groupe a déployé une stratégie d'innovation technologique reposant sur l'utilisation de logiciels 3D temps réel comme Unreal et Unity pour fabriquer ses séries d'animation. Cette approche a permis au studio de développer un pipeline de production plus agile, plus itératif, plus collaboratif, mais aussi plus responsable sur le plan environnemental.

Grâce à cette innovation, MIAM! est aujourd'hui capable de produire des contenus CGI premium tout en réutilisant ses assets pour développer de nouveaux formats : séries dérivées, jeux web, longs-métrages, podcasts ou encore projets éditoriaux. Une manière de maximiser l'exposition de ses marques et l'engagement de ses audiences tout en réduisant ses coûts de fabrication, afin de construire un modèle économique plus durable et régénératif.

Avec MIAM! games, nous franchissons une nouvelle étape naturelle dans notre stratégie transmédia",

déclare Hanna Mouchez, fondatrice et CEO de MIAM!.

"Le jeu vidéo nous permet de prolonger la vie de nos IP, de diversifier nos revenus et d'aller à la rencontre des nouveaux usages des familles à travers des expériences immersives, cohérentes avec nos valeurs éditoriales."

Lancée en 2026, MIAM! games se consacrera au développement et à la production de jeux vidéo premium inspirés des IP originales du studio, alliant une direction artistique ambitieuse à un gameplay accessible pensé pour toute la famille. Fidèle à l'ADN de MIAM! , le label s'appuiera sur une équipe associant des professionnels expérimentés du jeu vidéo et les talents créatifs du studio afin de développer des cosy games premium, non-violents et non-compétitifs, destinés à un public jeunesse et familial. L'ambition est de proposer des expériences de jeu de confiance, pensées pour les enfants et rassurantes pour les parents, en réponse à la place croissante du gaming dans les usages du divertissement familial.

MIAM! games développe actuellement plusieurs projets originaux adaptés de ses marques audiovisuelles, notamment Les Minus : Craft Family, inspiré de la série 3D upper preschool Les Minus, diffusée sur Canal+ et dans plus de 100 territoires dans le monde, et Edmond et Lucy : Le Voyage de la Chose, adapté de la série préscolaire Edmond et Lucy, diffusée sur France Télévisions et dans 150 territoires. Un troisième concept de jeu narratif original est également en cours de développement. Les lancements de ces deux jeux sont envisagés pour 2027 et 2028. En parallèle de ces productions, MIAM! games a déjà développé plusieurs premières expériences interactives, dont trois jeux WebGL autour d'Edmond et Lucy ainsi qu'un jeu d'arcade WebGL inspiré de l'univers Les Minus.

Le lancement visé de ces projets s'inscrit dans un momentum stratégique pour ces IPs. Entre 2025 et 2028, les IPs Edmond et Lucy et Les Minus bénéficieront de nouvelles saisons, de sorties cinéma ou de lancements de contenus dérivés, permettant de faire grandir une communauté autour de ces franchises.

Avec MIAM! games, MIAM! poursuit ainsi son ambition de construire des passerelles durables entre animation et jeu vidéo, tout en consolidant un modèle créatif bas carbone, diversifié et résolument tourné vers l'avenir.

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